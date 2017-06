Podoba exekučnej amnestie by mala byť podľa Kažimíra známa v druhej polovici roka

BRATISLAVA 14. júna (WebNoviny.sk) – To, koho by sa mala týkať a za akých podmienok exekučná amnestia, by malo byť jasné niekedy v druhej polovici roka. V stredu po rokovaní vlády to potvrdil pre médiá minister financií Peter Kažimír. Spresnil, že rokovania s ministerskou spravodlivosti Luciou Žitňanskou sú teraz približne v polovici. Šéf štátnej kasy ale vidí veľkú perspektívu tohto projektu, je jeho podporovateľ a verí, že sa dostanú k relatívne pozitívnemu výsledku.

Kažimír ďalej uviedol, že pôjde o pohľadávky státisícov ľudí vo verejnom sektore. „Sú tu nejaké možné nepríjemné dopady na štátny rozpočet,“ uviedol. Na druhej strane dodal, že na celú vec sa nesnaží pozerať ako účtovník. Ide tu o to, aby sme skupine 100 -150 tisíc ľudí, ktorí sú nezamestnaní alebo mimo systému preto, lebo majú na krku exekúciu, umožnili zamestnať sa. Toto považujem za hlavné pozitívum tejto iniciatívy, vyhlásil.

O exekučnej amnestii hovorili na tlačovej besede lídri koalície na začiatku mája. Premiér Robert Fico vtedy uviedol, že „stojíme pred balvanom, na ktorý musíme reagovať, a ten balvan sa nazýva 3,7 milióna exekúcií, ktoré sú na súdoch“. Tieto exekúcie ovplyvňujú podľa premiéra zamestnanosť ľudí, ktorým sa neoplatí začať pracovať, pretože ak by začali, „exekútor by im skočil na krk“. Líder Mostu-Hídu Béla Bugár v máji uviedol, že koalícia už schválila zákon, ktorý rieši exekúcie do budúcnosti, ale treba vyriešiť aj tie, ktoré sú tu teraz.

