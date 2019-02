Podobný škandál ako s poľskými bitúnkami sa na Slovensku stať nemôže, vyhlásila Matečná

BRATISLAVA 5. februára (WebNoviny.sk) – Podobný škandál, aký sa stal v Poľsku s hovädzím mäsom, kde boli porážané choré kravy a býky, sa na Slovensku na základe podrobných veterinárnych kontrol priamo na bitúnkoch nemôže stať. Konštatovala to v utorok na mimoriadnom zasadnutí Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná.

Choré zviera je poslané späť

Okrem toho informovala ministerka na výbore spolu s vedúcim zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislavom Mikom a ústredným riaditeľom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) Jozefom Bírešom aj o ďalších skutočnostiach a o vykonaných opatreniach v súvislosti s poľským mäsom.

„Slovenské bitúnky sú pred porážkou, počas a po porážke pod 24-hodinovým dozorom. U nás sa takéto veci, aké sa stali na bitúnku v Poľsku, nemôžu stať. Nemôže sa stať, že choré zviera bude porážané na spracovanie. Ak príde choré zviera na bitúnok, je poslané veterinárom okamžite naspäť,“ ozrejmila v utorok ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná.

Mäso sa nedostalo do predaja

Poľské orgány podľa slovenského agrorezortu nedostatočne informovali o celej kauze a na začiatku dokonca tvrdili, že toto mäso Poľsko neopustilo.

„Poľské mäso bolo distribuované do deviatich slovenských prevádzok. Až 90 % z tohto mäsa išlo do zariadení verejného stravovania, teda reštaurácií a predškolských a školských zariadení. Nebolo to teda výrobné mäso, ani mäso, ktoré išlo priamo na predaj. Na Slovensko sa podľa momentálne platných údajov dostalo 580 kilogramov, teda boli to objednávky na malé množstvá,“ konštatoval ústredný riaditeľ ŠVPS Jozef Bíreš.

Komisia nemôže rozhodnúť sama

Podľa najnovších správ bolo poľské hovädzie mäso z bitúnka v blízkosti mesta Ostrów Mazowiecka distribuované až do 14 krajín Európskej únie.

„Z hľadiska Európskej komisie môže byť rozhodnutie o zákaze dovozu potravín z niektorej z členských krajín EÚ vykonané až potom, ako ho schvália všetky členské štáty Európskej únie. Komisia sama o zákaze rozhodnúť nemôže. Rovnako nemôže byť postihovaný celý trh krajiny kvôli prešľapu v jednom sortimente. Pokiaľ sa nepreukáže systémové zlyhanie na strane Poľska, nemôže sa pristúpiť k zákazu dovozu potravín,“ povedal Ladislav Miko.

Kriminálna činnosť

Zástupca vrchného veterinára v Poľsku podľa Ladislava Mika informoval, že na bitúnku v blízkosti mesta Ostrów Mazowiecka išlo o kriminálnu činnosť, ktorá sa vykonávala zásadne v noci, bez supervízie veterinára.

„Všetci vrátane dobytka, spracovateľov, dopravcov a iných zainteresovaných z tohto bitúnka sú už identifikovaní. V prípade ľudí prebieha vyšetrovanie na polícii a u prokurátora. Z tohto bitúnka sa nedostane do vyšetrenia celého prípadu ani gram mäsa. Nariadené boli aj inšpekcie na všetkých bitúnkoch v Poľsku,“ doplnil Miko.

Podľa ústredného riaditeľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Jozefa Bíreša boli poľské potraviny vždy rizikové. „Môžem to povedať, pre nás Poľsko bola vždy riziková krajina, čo sa týka potravín. V rámci kontroly potravín vždy vo zvýšenej miere dohľadávame poľské potraviny. Skúsenosť sme mali s posypovou soľou, mäsom a inými poľskými potravinami. Nie je to u Poľska náhoda,“ uviedol Bíreš.

Nevedia či bolo nakazené

To, či bolo poľské hovädzie mäso z chorých kráv nakazené, nevedia zatiaľ predstavitelia agrorezortu potvrdiť ani vyvrátiť. No poukázali na to, že kriminálnici si na nezávadnosti mäsa dávajú záležať, aby sa nepoukázalo na ich trestnú činnosť.

„Nevieme, či bolo toto mäso niečím nakazené alebo nie. No naše skúsenosti hovoria o tom, že kriminálnici si dávajú pozor na to, aby mäso nebolo ničím nakazené. Ak by sa pri mäse ukázala nejaká závada, sami by poukázali na svoju činnosť, čomu sa chcú samozrejme vyhnúť,“ uzavrel Ladislav Miko.