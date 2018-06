Pôdohospodárska platobná agentúra vyplatila vyše 600 miliónov eur a vykonala tisícky kontrol

BRATISLAVA 2. jún (WebNoviny.sk) – Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyplatila v roku 2017 na jednotlivé podporné schémy 658,58 miliónov eur. Najvyšší podiel z toho tvorili priame platby, ktoré dosiahli výšku 533,33 mil. eur.

Vďaka novozavedeným opatreniam na zvýšenie transparentnosti, prevencie podvodov a nezrovnalostí v minulom roku na projektové podpory nevyplatila 11,05 mil. eur. Celkovo vykonala 7 553 kontrol na mieste a odstúpila od 76 zmlúv. Na verejnom odpočte PPA za rok 2017 o tom vo štvrtok informoval generálny riaditeľ PPA Juraj Kožuch.

Platby za znevýhodnené oblasti

„V súvislosti s legislatívnou podmienkou mať najmenej 75 % plochy zakreslenej v digitálnej podobe prostredníctvom GSAA sme dosiahli viac ako 80 % digitálnej plochy, čo je veľký úspech. Stalo sa tak vďaka podpore a pomoci žiadateľom, ktorým naši administrátori na regionálnych pracoviskách pomáhali so zakresľovaním hraníc užívania. Zároveň nám to však prinieslo zvýšenie počtu nezrovnalostí medzi digitálnymi a papierovými žiadosťami. Do budúcnosti je však digitalizácia jediným možným riešením, ktoré prinesie množstvo výhod i zrýchlenie procesov,“ uviedol Kožuch.

V roku 2017 prijala PPA na priame platby podľa Kožucha 53 645 žiadostí, z toho bolo schválených 71 % a vyplatených 274,07 milióna eur. Prvýkrát v histórii svojho fungovania PPA vyplatila preddavky a to v sume 22,78 mil. eur.

V rámci neprojektových opatrení Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 vyplatila agentúra celkovo 361,78 mil. eur, pričom najväčší podiel tvorili platby na znevýhodnené oblasti, tzv. ANC, vo výške 247,6 mil. eur.

Zvýšila transparentnosť

Na projektové podpory v roku 2017 vyplatila PPA podľa svojho generálneho riaditeľa 103,66 mil. eur v celkovo 394 žiadostiach o platbu a vyhlásila v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 celkovo 6 nových výziev a uzatvorila dve z nich.

„V súvislosti s administráciou veľkého množstva projektov PPA v minulom roku prijala 234 žiadostí o zmenu projektu, čo značne oneskorilo vyplácanie platieb. V roku 2017 bolo prijatých 141 žiadostí o záložné právo, čo je o 80 viac ako predchádzajúci rok,“ pokračoval Juraj Kožuch.

Pre zvýšenie transparentnosti, prevencie podvodov a nezrovnalostí zaviedla v roku 2016 PPA podľa svojho riaditeľa viaceré opatrenia, ako napríklad stopercentnú kontrolu na mieste každého projektu pri každej žiadosti o platbu vybraných opatrení i preverovanie konfliktu záujmov pri posudzovaní projektov a vyhodnocovaní verejného obstarávania (zavedenie 100% korekcie v prípade zistenia konfliktu záujmov).

„PPA zaviedla taktiež kontrolu stavebných investícií a stavebných rozpočtov prostredníctvom certifikovaného softvéru ODIS, čím zabraňuje schváleniu a vyplateniu neúmerne nadhodnotených projektov. Tieto opatrenia prispeli k zníženiu vyplatených súm v minulom roku o 11,05 mil. eur oproti požadovaným 146,56 mil. eur,“ ozrejmil Kožuch.

Tisícky nezrovnalostí

Na trhové opatrenie vyplatila PPA vlani celkovo 17,34 mil. eur a v oblasti štátnej pomoci administrovala 6 opatrení a vyplatila 4,24 mil. eur. PPA vykonala tiež 7 553 kontrol na mieste. Z tohto počtu bolo vykonaných 338 na projektové podpory, 466 na trhové opatrenia a 6 749 na priame podpory a krížové plnenie.

PPA k 31. decembru 2017 evidovala 2 877 nezrovnalostí v hodnote 48,08 mil. eur, z čoho nové nezrovnalosti evidované vlani predstavovali 6,22 mil. eur. a vyriešila 357 nezrovnalostí v hodnote 5,38 mil. eur.

Do budúcnosti sa PPA zameria predovšetkým na elektronizáciu všetkých procesov. „Dobudovaním informačných systémov PPA a ich prepojením s príslušnými registrami iných orgánov verejnej správy dôjde k rýchlejšiemu administrovaniu podpôr a získavaniu aktuálnych podkladov nevyhnutných pre rozhodovanie. Skrátia sa tak vybavovacie lehoty pre žiadateľov o podpory a zníži administratíva pre žiadateľov. Odbúrame tiež zložitú papierovú agendu súvisiacu s komunikáciou so žiadateľmi. Zavedením elektronizácie tiež očakávame, že nebude dochádzať k viacnásobnému zadávaniu rovnakých údajov od žiadateľov, čím zabezpečíme jeden z princípov e-Kohézie – jedenkrát a dosť a PPA prispeje k vytvoreniu efektívnej verejnej správy,“ uzavrel Juraj Kožuch.