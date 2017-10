Podpisy strany SaS pod odvolanie ministra Žigu nie sú isté

BRATISLAVA 7. októbra (WebNoviny.sk) – Mimoriadna schôdza NR SR, na ktorej chceli poslanci z hnutia OĽANO odvolávať ministra hospodárstva Petra Žigu, sa možno napokon ani nebude konať.

Najsilnejšia opozičná strana SaS totiž stále váha so svojimi podpismi pod odvolanie ministra za kauzu 64-miliónovej odmeny advokátskej kancelárii Radomíra Bžána za vyhratú medzinárodnú arbitráž o Vodnú elektráreň Gabčíkovo.

„Na toto odpovedať (či sa podpíšu pod odvolávanie ministra – pozn. red.) je trochu predčasné, pretože my ešte diskutujeme o inom spôsobe,“ povedal na dnešnej tlačovej besede predseda strany SaS Richard Sulík.

Poslanci klubu OĽaNO sa podpísali

Liberáli totiž zvažujú, že by mimoriadnu schôdzu parlamentu na odvolanie ministra nahradila mimoriadna schôdza len o samotnej kauze.

„Diskutujeme o zvolaní mimoriadnej schôdze na tému 64 miliónov pre advokáta Bžána za tri mesiace roboty. Ale ani toto neberte ako hotovú vec. Hovorím, že diskutujeme o tom. Som osobne v kontakte s Richardom Vašečkom, predsedom klubu OĽANO. V dohľadnom čase, je to otázka nejakého týždňa, vám budeme presne vedieť povedať, čo chceme urobiť,“ konštatoval Sulík.

Hnutie OĽANO začalo zbierať podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu na odvolanie ministra Žigu v piatok minulý týždeň. Poslanec OĽANO Jozef Viskupič v stredu uviedol, že všetci poslanci jeho klubu, ktorých je 17, už návrh podpísali.

„Veríme, že v tak závažnej kauze sa k nám pridajú aj ďalšie demokraticky zmýšľajúce strany. Hneď, ako budeme mať dostatočné množstvo podpisov, zvoláme mimoriadnu schôdzu. Niet na čo čakať,“ povedal v stredu Viskupič s tým, že si myslí, že aj ďalší opoziční poslanci sa k zvolaniu mimoriadnej schôdze pridajú.

Ministerstvo hovorí o predvolebnej kampani

Podľa ministerstva hospodárstva zo strany OĽANO ide čisto o predvolebnú kampaň.„Spájanie ministra hospodárstva s touto zmluvou je očividný nezmysel, ktorý neobstojí fakticky ani logicky. Ak ho s niečím možno spájať, tak je to je to úspešné prebratie Vodnej elektrárne Gabčíkovo do rúk štátu a náprava nevýhodnej privatizácie z obdobia Mikuláša Dzurindu. Stalo sa tak ešte počas pôsobenia ministra v rezorte životného prostredia,“ reagoval pre agentúru SITA hovorca ministra hospodárstva Maroš Stano minulý piatok, kedy poslanci OĽANO začali zbierať podpisy na odvolanie ministra.

Ako povedala pre agentúru SITA poslankyňa Obyčajných ľudí a nezávislých osobností, hnutia už viac ako týždeň žiada vyvodenie zodpovednosti za kauzu predraženej odmeny pre advokátsku kanceláriu Radomíra Bžána.

„V stredu na budúci týždeň sa bude konať mimoriadny hospodársky výbor. Keďže aj naši opoziční partneri považujú túto tému za závažnú, predpokladám, že podpisy na mimoriadnu schôdzu nebude problém vyzbierať čo najskôr. Podporu nám prisľúbili aj poslanci okolo Miroslava Beblavého,“ uviedla Remišová s tým, že na mimoriadnej schôdzi sa budú pýtať, ako je možné, že zástupcovia štátu podpísali tak veľmi nevýhodnú zmluvu týkajúcu sa právneho zastupovania, ale takisto sa budú pýtať, ako je možné, že v dozorných orgánoch v štátnej spoločnosti MH Manažment, ktorá zmluvu podpísala, sedí človek, ktorého firma je vyšetrovaná z obrovských daňových podvodov.