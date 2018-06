Podpora kultúry patrí medzi priority nadchádzajúceho slovenského predsedníctva vo V4

BRATISLAVA 30. júna (WebNoviny.sk) – Ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková vedie slovenskú delegáciu na 28. zasadnutí ministrov kultúry krajín Visegrádskej štvorky (V4). Zasadnutie sa koná na záver predsedníctva Maďarska vo visegrádskej skupine v maďarskom meste Vacov (Vác).

Ďalšie spoločné stretnutie sa uskutoční v júni budúceho roka na Slovensku. Agentúru SITA o tom informovala riaditeľka komunikačného odboru rezortu kultúry Janka Burdová.

Počas zasadnutia ministerka kultúry Laššáková vyzdvihla úspešné pokračovanie spoločných projektov. „Projekt Kolokvium informačno-knižničných pracovníkov z krajín V4 bude pokračovať počas predsedníctva Slovenska v skupine V4 v júni 2019 v Bratislave. Hlavným organizátorom podujatia bude Univerzitná knižnica v Bratislave, ktorá zaradí do série aktivít k stému výročiu svojho vzniku. Ministerka zároveň upriamila pozornosť na projekt „Kruhy na vode“, ktorého prvý ročník na medzinárodnej úrovni s názvom „Rings in Water“ sa uskutoční v októbri 2018,“ uvádza sa v tlačovej správe s tým, že na národnej úrovni pritom pôjde už o 10. ročník podujatia, ktoré je zamerané na nové možnosti v rozvoji tradičných remesiel v kombinácii so súčasným dizajnom.

Laššáková ubezpečila predstaviteľov V4, že podpora kultúry patrí medzi hlavné priority aj nadchádzajúceho slovenského predsedníctva v skupine V4.

„Keďže fenomén kultúry je mostom porozumenia medzi ľuďmi a národmi, pomáha predchádzať konfliktom a zároveň ich aj riešiť,“ uviedla.

„Podujatia, ktoré Ministerstvo kultúry SR pripravuje, budú inšpiráciou aj v rámci širokého európskeho priestoru,“ dodala. Na záver podujatia sa spolu so svojimi partnermi z Maďarska, Poľska a Českej republiky ministerka kultúry zúčastní na slávnostnom otvorení Festivalu divadiel krajín V4.