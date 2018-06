Podpora ťažby na Hornej Nitre sa podľa Pellegriniho asi skráti, ministerstvo rokuje s Bruselom

BRATISLAVA 25. júna (WebNoviny.sk) – Podpora ťažby hnedého uhlia určeného na výrobu elektriny v nováckej tepelnej elektrárni sa zrejme skráti.

V súčasnosti platí všeobecný hospodársky záujem, na základe ktorého by mala byť podpora, ktorú platia vo svojich faktúrach všetci odberatelia elektriny, zabezpečená pre Hornonitrianske bane do roku 2030.

Vládni predstavitelia však už viackrát avizovali, že toto obdobie by sa mohlo skrátiť do roku 2023. O skrátení hovorí aj terajší predseda vlády Peter Pellegrini.

Vážna úloha pre ministerstvo

„Pred rezortom hospodárstva stojí vážna úloha. Ministerstvo hospodárstva začalo rokovať s Európskou komisiou o postupnom prechode uhoľného baníctva na hornej Nitre na iné spôsoby fungovania tak, aby v prípade, že Slovensko bude postupne utlmovať dotovanie ťažby hnedého uhlia, aby nikto neprišiel o prácu, ale aby každý mohol plynule prejsť na iné formy zamestnávania,“ povedal po pondelňajšom stretnutí s ministrom hospodárstva Petrom Žigom premiér Pellegrini.

Podľa neho Slovensko už v súčasnosti bojuje o dodatočné peniaze z Európskej únii, ktoré by sa mali použiť na aktivity súvisiace s ukončením dotovania ťažby uhlia.

„Mohli by sme získať z takzvaného inovačného fondu niekoľko stoviek miliónov eur, ktoré by mohli byť cielene investované do tohto regiónu,“ dodal Pellegrini.

Konkrétne termíny nie sú známe

Minister hospodárstva Peter Žiga zatiaľ o konkrétnych termínoch ukončenia dotovania ťažby uhlia zatiaľ hovoriť nechcel. „Tá pozícia slovenskej vlády je úplne jasná. My komunikujeme s Európskou komisiou, ktorá má záujem, aby Slovensko už nepodporovalo nákup elektriny vyrábanej z domáceho uhlia. Rokujeme o tom, že dobre, ak by sa mal termín z roku 2030 posunúť na skoršie obdobie, musíme mať alternatívy pre tento región a tie alternatívy musia byť rôzneho charakteru. Od výstavby cestnej infraštruktúry po alternatívne obnoviteľné zdroje energií cez vytvorenie nových pracovných miest v Prievidzi po tom, ako sa tí ľudia budú rekvalifikovať,“ povedal minister Žiga.

Zároveň uviedol, že v súčasnosti sa nehovorí o zatváraní baní, ale o postupnom ukončení dotovania ťažby uhlia spotrebiteľmi elektriny. Tí v súčasnosti zaplatia vo svojich faktúrach za elektrinu ročne zhruba 90 až 100 miliónov eur.