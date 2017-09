Podpredseda Európskej komisie je proti referendu, Macron nechce Španielov poučovať

BARCELONA 29. septembra (WebNoviny.sk) – Rozpačité ticho zo strany predstaviteľov Európskej únie a jej členských krajín, z ktorých väčšina sa odmieta nechať zatiahnuť do sporu pred plánovaným nedeľňajším referendom o nezávislosti Katalánska, prerušili v piatok dvaja vysokopostavení politici únie.

Najskôr sa podpredseda Európskej komisie (EK) Frans Timmermans postavil jednoznačne na stranu centrálnej španielskej vlády, a krátko nato komentoval situáciu v Španielsku aj francúzsky prezident Emmanuel Macron. Jeho vyhlásenie až tak jednoznačné nebolo a Macron zdôraznil najmä to, že sa do španielskych vnútorných záležitostí nechce miešať.

Podľa Timmermansa by mali občania všetkých členských štátov únie rešpektovať ústavu svojej krajiny. Podpredseda EK tým podporil vládu v Madride, ktorá plánované referendum označuje za protiústavné. „O tom je právny štát – podriadiť sa zákonom a ústave, dokonca aj vtedy, keď sa mi to nepáči,“ snažil sa Timmermans prehovárať do duší Kataláncom.

Macron v piatok novinárom povedal, že sa necíti oprávnený hovoriť španielskemu premiérovi Marianovi Rajoyovi, čo má robiť, ale dôveruje mu. „Riadim sa jedným princípom – jedna členská krajina nemá čo poučovať inú členskú krajinu,“ vyhlásil Macron. „Mám ale dôveru v to, že Mariano Rajoy je rozhodnutý hájiť záujem celého Španielska,“ dodal.