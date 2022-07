Podstúpiť interrupciu na Slovensku je ako beh cez prekážky, ženy sa musia popasovať s množstvom problémov a častým odmietnutím

Mimovládna organizácia Možnosť voľby spúšťa kampaň „Buďme starostlivou krajinou. Ide o zdravie a životy žien.“ Kampaň bude realizovaná v rámci projektu Nebuďte ticho s nami! a jej cieľom je začať diskusiu o interrupciách.

V rebríčku sme takmer na chvoste

Kampaň chce taktiež zvýšiť povedomie o prekážkach, ktorým čelia ženy, ktoré ju podstúpili a dať im možnosť prehovoriť. Podkladom sú výskumy v oblasti reprodukčných práv, teda o prístupe žien na Slovensku k interrupciám a antikoncepcii, a tiež o dostupnosti služieb reprodukčného zdravia na Slovensku.

Jedným z podkladov bol i výskum o sexuálnej výchove a možnostiach zlepšenia jej výučby. Kampaň bola spolu s výsledkami prieskumov predstavená na tlačovej besede feministickej mimovládnej organizácie Možnosť voľby.

Kampaň „Buďme starostlivou krajinou. Ide o zdravie a životy žien.” vychádza z predpokladu, že bezpečné a legálne interrupcie sú súčasťou napĺňania práva na zdravie, a teda aj súčasťou zdravotnej starostlivosti.

Ak by sa obmedzil prístup k interrupciám, neznížil by sa ich počet, ale ohrozilo by to zdravie a životy žien. Slovenskej republike prináleží 43. miesto v rebríčku o poskytovaní interrupčnej starostlivosti v Európe, a to z 52 krajín. SR je tiež opakovane vyčítaný prístup k interrupciám.

Protiprávne konanie zariadení

Riaditeľka mimovládnej organizácie Možnosť voľby Adriana Mesochoritisová prirovnala interrupcie na Slovensku k behu cez prekážky. Ženy, ktoré chcú podstúpiť legálnu a bezpečnú interrupciu čelia mnohým problémom.

Chýbajú im informácie a zariadení, ktoré interrupcie vykonávajú je málo. Mávajú tiež problém s nedostatkom financií, povinnými čakacími lehotami i povinným poučením, ktoré ale často býva zastrašujúce a nepresné.

Problematické je tiež to, že na Slovensku nie je dovolená medikamentózna forma interrupcie. Poniektoré ženy za zákrokom vycestujú do zahraničia, najmä, ak na to majú prostriedky, ale ďalšie napríklad skúšajú rôzne domáce recepty na vyvolanie potratu.

Na Slovensku tiež chýba sexuálna výchova. Mesochoritisová uviedla, že veľkým problémom je výhrada vo svedomí, ktorú si veľakrát uplatňujú celé zariadenia, čo je však protiprávne.

Potratová turistika

V rámci prieskumu o interrupciách uskutočnili 15 hĺbkových rozhovorov a získali 173 online dotazníkov od žien, ktoré podstúpili interrupciu po roku 2009, keď vstúpili do platnosti mnohé reštrikcie.

Prieskumu týkajúceho sa dostupnosti antikoncepcie sa zúčastnilo 621 respondentiek. Mesochoritisová dodala, že na tento typ výskumu je ťažké nájsť respondentky.

Z respondentiek nemalo dostatok informácií o interrupcii až 67 percent. Zároveň 25 percent malo skúsenosť s výhradou vo svedomí u zdravotníckeho personálu a 62 percent malo problémy s prístupom k interrupcii.

Museli za ňou vycestovať, prípadne sa stretli s odmietnutím vykonania predoperačných vyšetrení či samotného zákroku. V prieskume o dostupnosti antikoncepcie 94 percent žien uviedlo, že by uvítali možnosť nechirurgickej interrupcie.

Povinnou čakacou lehotou bolo zasiahnutých 65 percent respondentiek a 72 percent by uvítalo jej zrušenie.

Najhoršia situácia je v Prešovskom kraji

Výskumníčka rodovej rovnosti Barbora Holubová predstavila výsledky výskumu týkajúceho sa zdravotníckych zariadení. Celkovo zmapovali 70 zariadení, pôrodníc i ambulancií.

Holubová podotkla, že sa stretli s problémami pri získavaní dát. Podľa získaných výsledkov 43 percent zariadení interrupcie poskytuje, no jedna tretina ich odmieta vykonávať.

U 23 percent zariadení sa nepodarilo získať konzistentné informácie. Podľa výsledkov výskumu sa zariadenia, ktoré zákrok nevykonávajú vyskytujú najmä na severe a severovýchode SR, najhoršia situácia bola zaznamenaná v Prešovskom kraji.

Mnohé ženy musia za zákrokom cestovať viac ako 100 kilometrov. Najčastejším dôvodom pre odmietnutie vykonania interrupcie bolo svedomie a náboženské presvedčenie, a to u 27 percent. Niekde o tom rozhodlo vedenie, a určité percento zariadení to odôvodnilo Covidom. V niektorých zariadeniach bol zas problémom s nedostatkom personálu.

Výhrada vo svedomí

Holubová tiež poukázala na problém s cenou za zákrok. Hoci oficiálne by maximálna cena za interrupciu mala byť 248,95 eur, finálna cena môže byť vyššia.

Po zarátaní rôznych výdavkov a poplatkov, napríklad za cestu, to môže byť v priemere až 414 eur. Potvrdila tiež problém s chýbajúcimi informáciami, rovnako aj zoznam zariadení, kde zákrok poskytujú.

Lekári oslovení v prieskume sú za zavedenie medikamentóznej formy a ich postoj k sprísňovaniu podmienok interrupcie je nesúhlasný.

Holubová tiež navrhla riešenia v podobe zvýšenia dostupnosti interrupcií, zlepšenia dostupnosti v jednotlivých krajoch, zavedenia medikamentóznej formy interrupcie a zlepšenia prístupu k antikoncepcii. Tiež je potrebné riešiť prípady, keď si celé zariadenie uplatňuje výhradu vo svedomí.

Voľnejší prístup k potratom

V závere tlačovej besedy zhrnula zástupkyňa riaditeľky pre Európu Center for Reproductive Rights Adriana Lamačková situáciu vo svete.

Konštatovala, že je trendom uznávať interrupcie ako súčasť zdravotnej starostlivosti. Vo svete sa tiež postupne uvoľňujú reštrikcie v prístupe k interrupciám.

Ako príklady uviedla viaceré európske štáty, ale i štáty v Latinskej Amerike. Dodala, že tento trend je badateľný vo väčšine štátov, opačné smerovanie je skôr zriedkavé.