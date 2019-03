Poďte voliť, váš hlas je dôležitý, vyzval Kiska a zhodnotil aj päť rokov v prezidentskom kresle

POPRAD 16. marca (WebNoviny.sk) – K volebnej urne v prvom kole prezidentských volieb v sobotu v Poprade pristúpil aj súčasný prezident SR Andrej Kiska s manželkou Martinou.

Výzva voličom

Po vykonaní volebného aktu vyzval voličov, aby sa nespoliehali na to, že ich hlas rozhodne v druhom kole. Jeho hlas patril kandidátovi, o ktorom je presvedčený, že bude pokračovať v boji za slušné Slovensko.

„Poďte voliť, váš hlas môže rozhodnúť už dnes,“ vyzval voličov tesne po uskutočnení volebného aktu prezident Andrej Kiska, ktorý bol pred piatimi rokmi v rovnakej situácii, vtedy ešte plný otáznikov a očakávaní.

„Päť rokov uplynulo ako voda a veľa vecí sa za ten čas v našej krajine zmenilo. Myslím si, že je nesmierne dôležité pokračovať v začatom boji za slušné a spravodlivé Slovensko. Volil som osobu, o ktorej som presvedčený, že v tomto boji bude pokračovať,“ uviedol prezident.

Päť rokov ťažkého boja

Andrej Kiska si na svoje pôsobenie v úrade spomína ako na päť rokov ťažkého boja. „Dookola som otváral témy ako školstvo, zdravotníctvo, rómska otázka. Potrebovali sme Slovensko ukotviť z pohľadu zahraničnej politiky, kde je hlas prezidenta veľmi silný. Zásadné boli udalosti okolo vyšetrovania vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a všetko, čo potom nasledovalo. Bolo to obdobie smutné, náročné, ale ľudia, ktorí vyšli do ulíc, ukázali, že aké chceme Slovensko,“ doplnil prezident. Naopak, najpamätnejšie pre neho ostane stretnutie so svätým otcom Františkom I..

Svoje rozhodnutie nekandidovať neľutuje, no mrzí ho, že niektoré veci nedotiahol do konca. „Možno som mal ešte viac rozprávať o školstve, ktoré je nesmierne dôležité a nič zásadné sa nezmenilo. No ako som sľúbil, vo svojom boji budem pokračovať a spravím všetko preto, aby sme mali novú vládu zloženú zo schopných a slušných ľudí. Je to koniec jednej etapy a začiatok niečoho nového,“ dodal prezident, ktorému ostávajú v úrade ešte necelé tri mesiace.

Sobotu plánuje stráviť doma s rodinou, sledovaním reakcií z jednotlivých volebných štábov. „V kútiku duše som presvedčený, že voľby prezidenta SR dopadnú dobre,“ uzavrel Kiska.

