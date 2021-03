Podvodníci sa vydávajú za sčítacích komisárov, opatrní by mali byť najmä seniori

Polícia opätovne upozorňuje seniorov pred možnými podvodnými konaniami v súvislosti so sčítaním obyvateľov. V tlačovej správe o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Trenčíne Pavol Kudlička.

Doplnil, že sčítanie sa uskutočňuje elektronicky v období od 15. februára do 31. marca. Žiaden sčítací asistent ani sčítací komisár obyvateľa do 31. marca ľudí nenavštevuje.

Podvodníci sa vydávajú za komisárov

Ako ďalej polícia priblížila, v súvislosti so sčítaním obyvateľov, domov a bytov sa objavili prípady, keď dôchodcov telefonicky kontaktovali podvodníci vydávajúci sa za sčítacích komisárov.

Polícia opätovne ľudí upozorňuje, aby do domu nikoho pod zámienkou sčítania nepúšťali. „Pokiaľ sa s takouto osobou/osobami stretnete, okamžite kontaktuje políciu. Ide o podvod,“ zdôraznila polícia.

Opatrní by mali byť najmä seniori

Podľa polície by mali byť opatrní najmä seniori. PZ upozorňuje, že podvodníkom nejde o pomoc, ale o to, aby sa dostali do príbytku obete a okradli ju o cennosti a peniaze. Dopĺňa, že asistované sčítanie začne po 1. apríli.

Znamená to, že buď obyvateľ navštívi kontaktné miesto zriadené obcou, kde ho sčíta stacionárny asistent, alebo môže telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý ho navštívi doma a sčíta ho.