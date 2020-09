Pogačar šokoval Rogliča aj celý svet. Nový šampión Tour de France je Indurain aj Pantani v jednom

Už niekoľko dní bolo zrejmé, že v nedeľu podvečer bude pod Víťazným oblúkom v Paríži stáť na najvyššom stupienku v žltom drese prvýkrát v histórii slovinský cyklista. Že to však nebude Primož Roglič, ale Tadej Pogačar, je prekvapenie z radu výnimočných až neuveriteľných.

Jedna z najzaujímavejších časoviek v histórii

Pred sobotňajšou časovkou s cieľom na La Planche des Belles Filles všetko hralo do kariet Primožovi Rogličovi. Vek a s tým spojené skúsenosti, tretia účasť na Tour de France, skúsenosť s víťazstvom na pretekoch Grand Tour (vlani triumfoval na Vuelte) a najmä luxusný náskok 57 sekúnd v celkovom poradí.

To všetko sa však stratilo na 36 kilometroch časovky, ktorá vojde do histórie Tour de France ako jedna z najzaujímavejších.

Ešte pred nástupom do záverečného 6 km dlhého stúpania skresal Pogačar z náskoku Rogliča „iba“ 26 sekúnd a stále to vyzeralo na triumf staršieho z oboch Slovincov. Lenže v cieli na kopci vo výške 1035 m Pogačar nadelil Rogličovi 1:56 min a v konečnom poradí sa od neho odpútal na 59 sekúnd.

Zatiaľ čo v záverečných úsekoch stúpania s drastickým sklonom 15 – 20 percent sa Roglič na bicykli vyslovene trápil, Pogačar pôsobil dojmom akoby šprintoval po rovine do cieľa.

Zrodila sa hviezda

„Aj najväčší fajnšmekri cyklistiky s otvorenými ústami sledovali, čo stváral Tadej Pogačar v časovke. Pokojne môžeme napísať, že sa zrodila hviezda. Roglič nemal svoj deň. Otázkou však je, či by ubránil žlté tričko, aj keď by mohol šliapať do pedálov ako chcel. Zrejme nie, lebo Pogačarov výkon bol výnimočný a majstrovský. Takúto cyklistickú hodinu pravdy si ani nepamätáme. Na rovinatej časti šliapal rovnako efektívne ako kedysi päťnásobný víťaz Tour Miguel Indurain. V poslednom strmom svahu do cieľa zasa pripomínal predčasne zosnulého, ale cyklisticky nesmrteľného Taliana Marca Pantaniho. A to zázračný chlapec svetovej cyklistiky v pondelok dovŕši iba 22 rokov,“ napísal redaktor slovinského denníka Delo Miha Hočevar.

Pogačar pripomenul niekoľko historických rekordov Tour de France. V nedeľu sa stane najmladším víťazom od roku 1904, keď na najslávnejších pretekoch triumfoval Henri Cornet. Denník L’Équipe pripomína, že Cornet vtedy vo veku 19 rokov, 11 mesiacov a 20 dní pôvodne skončil piaty, ale prvých štyroch v celkovej klasifikácii diskvalifikovali.

Pogačar ovládol nielen celkové poradie, ale v Paríži ho budú dekorovať aj bielym dresom pre najlepšieho pretekára do 25 rokov a tiež bodkovaným určeným pre víťaza vrchárskej súťaže.

Tieto tri vzácne dresy na jednej Tour získal ako prvý v histórii. Fenomenálny Belgičan Eddy Merckx síce v roku 1969 získal až štyri víťazné tričká, ale vtedy sa ešte nebojovalo o biely dres pre najlepšieho mladého cyklistu.

Roglič vydal zo seba 110 percent

„Mojím snom bolo zúčastniť sa na Tour de France, víťazstvo je niečo neuveriteľné a šialené. Tuším mi z toho praskne hlava. Bral som to tak, že aj druhé miesto je skvelé a krásne. Ani neviem, čo povedať. Som hrdý na seba aj svoj tím. Zároveň mi je ľúto Primoža. Má za sebou skvelú Tour de France, ale dnes mal zlý deň,“ uviedol Tadej Pogačar.

Veľký porazený Roglič na webe VeloNews podotkol: „Vydal som zo seba 110 percent, viac sa už nedalo. Už som to nedokázal viac stlačiť. S blížiacim sa cieľom mi čoraz viac chýbali sila a energia. Prehral som s lepším cyklistom. Celkovo sme však na Tour ako tím podali výborný výkon a časom možno nájdeme aj ďalšie pozitíva.“

V nedeľu popoludní čaká na pelotón TdF 2020 posledná 21. etapa na trase Mantes La Jolie – Paríž (122 km). Bude mať tradične oslavný charakter a záver by mal patriť šprintérom. Aj keď je súťaž o zelený dres už prakticky rozhodnutá v prospech Íra Sama Bennetta, Peter Sagan má pred sebou cieľ v podobe etapového víťazstva.

Na najväčšom parížskom bulvári Champs-Élysées dosiaľ ešte nikdy nevyhral. Na konte má druhé miesta z rokov 2012 a 2016. Najväčším favoritom na víťazstvo je Austrálčan Caleb Ewan, ktorý v parížskej záverečnej etape triumfoval pred rokom a v tomto ročníku sa už dvakrát tešil z víťazstva v etape.

„Sú tam mačacie hlavy a jamy, celkovo je to tam dosť rozbité. Nie je med lízať jazdiť tam na bicykli. Pokúsim sa však o víťazstvo,“ povedal Peter Sagan pre RTVS.