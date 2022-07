Pogačar spolu s rodinou pátra po 10-ročnej sesternici, jej matka ju odvliekla k sekte a zmenila si meno

Strata líderskej pozície na tohtoročnej edícii cyklistických pretekov Tour de France nepredstavuje pre slovinského pretekára Tadeja Pogačara zďaleka najväčší problém.

Dvojnásobný šampión „Starej dámy“ spolu s ďalšími rodinnými príslušníkmi pátra po 10-ročnej sesternici. Ako referuje web sport.interia.pl, matka dievčaťa s ňou utiekla do sekty a odvtedy nepodávajú o sebe žiadne správy.

Dráma sa začala ešte v novembri

„Pomôžte mi. Moja malá sesternica sa stratila,“ napísal nedávno jeden z najlepších svetových cyklistov na sociálnych sieťach. Dráma sa začala vlani 3. novembra. V ten deň matka odišla spolu s dcérou preč, pričom s nimi zmizli aj ich dvaja priatelia.

„Rozlúčili sa so svojimi rodinami s tým, že idú do Španielska, niekam do hôr, kde nie je pokrytie mobilnou sieťou. Povedali, že cesta im potrvá niekoľko dní. Myslím si, že išli niekde okolo Huelvy, Cádizu a trajektom sa dostali na Kanárske ostrovy. Ich cieľom bolo schovať sa,“ povedal zúfalý Pogačarov strýko Peter.

Exmanželka si zmenila aj meno

Jeho bývalá manželka a dcéra Julija sa odvtedy neozvali, exmanželka si dokonca pred vstupom do sekty zmenila meno. Podľa Petra Pogačara členovia sekty veria, že bohatí si chcú z ľudí urobiť otrokov, technológia 5G je nebezpečná, vakcíny proti koronavírusu zavádzajú ľuďom do tela mikročipy a lietadlá zanechávajúce na oblohe biele stopy vypúšťajú jed. Veria taktiež v schopnosť vstať z mŕtvych.

Slovinská polícia po malej Juliji intenzívne pátra. Zistila, že dievča bolo na juhu Francúzska, a neskôr sa s matkou dostalo na kanársky ostrov Tenerife, no tam stopa končí. Strýko Tadeja Pogačara vyhlásil odmenu 10-tisíc eur za nájdenie dcéry.