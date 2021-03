Pogačarovi vyšiel útok v stúpaní a vyhral štvrtú etapu na Tirreno-Adriatico, Sagan sa odpojil od pelotónu

Slovinec Tadej Pogačar z tímu UAE Emirates sa stal víťazom 148 km dlhej sobotňajšej 4. etapy na pretekoch Tirreno-Adriatico v Taliansku. Dvadsaťdvaročnému víťazovi minuloročnej Tour de France vyšiel útok v záverečnom stúpaní na Prato di Tivo, na ktorom mali jazdci popri ceste snehovú prikrývku. Na slovinského jazdca sa síce doťahoval Brit Simon Yates (BikeExchange), no Pogačar si ustrážil prvú priečku.

Van Aert si neudržal modrý dres

Yates prišiel do cieľa s mankom šiestich sekúnd, tretí finišoval so stratou 29 sekúnd Sergio Higuita (EF Education-Nippo) z Kolumbie. Pred sobotou líder celkovej klasifikácie Belgičan Wout van Aert (Jumbo-Visma) opäť previedol svoje kvality, v cieli ho klasifikovali na 9. priečke (+45 s). Nestačilo mu to však na to, aby si udržal modrý dres určený prvému mužovi hodnotenia, ktorý získal sobotňajší víťaz Pogačar.

Slovinec má po sobote náskok 35 sekúnd pred Van Aertom aj Higuitom, štvrtý Španiel Mikel Landa (Bahrain – Victorious) stráca na lídra 38 sekúnd a piaty Nairo Quintana (Arkéa Samsic) z Kolumbie 41 sekúnd. Slovenský jazdec Peter Sagan z tímu Bora-hansgrohe bol v sobotu súčasťou hlavného poľa približne 100 kilometrov, no v stúpaní na Passo Capannelle sa odpojil od pelotónu a šetril sily.

Najviac síl mal Pogačar

Pelotón rovnako ako v piatok aj v sobotu likvidoval náskok päťčlennej skupiny unikajúcich jazdcov. V úniku neskôr bola už len trojica a aj Mads Würtz Schmidt z Dánska, Talian Mattia Bais a Francúz Benjamin Thomas sa na záverečnom stúpaní rozdelili. A unikajúci jazdci ich postupne predstihli. Spomedzi prenasledovateľov mal najviac síl Tadej Pogačar, ktorý nastúpil 5 km pred cieľom a v závere odrazil aj útok Simona Yatesa.

Na pretekoch Tirreno-Adriatico je v nedeľu na programe klasikárska etapa z Castellalta do Castelfidarda dlhá 205 km. Podujatie vyvrcholí v utorok časovkou jednotlivcov na 11,1 km so štartom aj cieľom v San Benedetto del Tronto.