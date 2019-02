Pohár federácie: Slovensko prehráva v Lotyšsku, bod nezískali Šrámková ani Schmiedlová

aktualizované 9. februára, 19:18

RIGA 9. februára (WebNoviny.sk) – Dvojka hostiek Karolína Schmiedlová prehrala s domácou jednotkou Anastasiou Sevastovovou za 77 minút 4:6, 0:6 v druhej sobotňajšej dvojhre v rámci víkendového stretnutia Lotyšsko – Slovensko v 1. kole II. svetovej skupiny Pohára federácie 2019 tenisových reprezentačných družstiev žien. Po úvodnom dni je stav 2:0 pre domáce Lotyšsko.

Rebecca Šramková prehrala s domácou Jelenou Ostapenkovou za 160 minút 5:7, 7:6 (5), 1:6 v úvodnej z dvoch sobotňajších dvojhier v rámci víkendového stretnutia Lotyšsko – Slovensko v 1. kole II. svetovej skupiny Pohára federácie 2019 tenisových reprezentačných družstiev žien.

Pôvodne mala hrať proti lotyšskej dvojke Ostapenkovej slovenská jednotka Viktória Kužmová, no pre zdravotnú indispozíciu 20-ročnej Košičanky musela nakoniec nastúpiť Šramková.

Nečakala, že bude hrať

„V treťom sete zahrala Jelena neuveriteľné lopty. Mohla som len dúfať, že sa to otočí a začne robiť chyby. No tretí set bol nakoniec iba o nej. Prvé dva sety si myslím, že som zvládla výborne a tretí set som mohla lepšie odservovať, ale inak som to asi nemala ako ovplyvniť. Súperka odohrala naozaj skvelý zápas,“ uviedla Šramková po stretnutí pre RTVS.

O svojom štarte namiesto Kužmovej sa Šramková dozvedela približne hodinu pred začiatkom samotného stretnutia. „Nečakala som, že budem hrať. Očakávala som to až v nedeľu. Je to tenis a ten prináša aj takéto situácie. Len škoda, že som to dnes nezvládla.“

V nedeľu od 14.00 h postupne prídu na rad dvojhry Sevastovová – Kužmová a Ostapenková – Schmiedlová a potom záverečná štvorhra, na ktorú kapitáni Adrians Žguns a Matej Lipták nahlásili páry Anastasia Sevastovová, Jelena Ostapenková – Viktória Kužmová, Rebecca Šramková. V druhý deň sa však podľa pravidiel týchto MS tímov pod hlavičkou Medzinárodnej tenisovej federácie (ITF) môžu udiať zmeny.

Nezabudnuteľný debut

V Pohári federácie nastúpila Rebecca Šramková na svoju štvrtú dvojhru. Pri nezabudnuteľnom debute v roku 2017 zdolala v Taliansku obe domáce legendy Saru Erraniovú a Francescu Schiavoneovú a najvýraznejšou mierou prispela k prekvapivému triumfu Sloveniek 3:2. Prvú prehru v dvojhre v rámci Fed Cupu jej uštedrila v tom istom roku Holanďanka Kiki Bertensová.

Aktuálne 61. hráčka singlového poradia Schmiedlová odohrala predtým so Sevastovovou (12.) tri vzájomné stretnutia. Vo všetkých uspela lotyšská hráčka. Vlani zdolala Slovenku v 1. kole na antukovom turnaji v Madride 6:3, 4:6, 6:3.

Rovnako sa Lotyška tešila z triumfu aj v 1. kole na US Open 2016, keď uspela 6:3, 6:3. Ich premiérový vzájomný duel sa odohral pred šiestimi rokmi v 1. kole kvalifikácie na turnaji v novozélandskom Aucklande, víťazstvo Sevastovovej sa vtedy zrodilo po výsledku 6:4, 6:1.

Nominácia Slovenska Viktória Kužmová (46. vo svetovom rebríčku vo dvojhre/ 94. vo štvohre)

Karolína Schmiedlová (61. / -)

Rebecca Šramková (188. / -)

Tereza Mihalíková (360. / 238.) kapitán: Matej Lipták

Slovensku chýbajú bývalá štvrtá žena rebríčka a terajšia národná jednotka Dominika Cibulková (30.) a rovnako aj Magdaléna Rybáriková (69.). Víťaz súboja v Rige postúpi do play-off o svetovú skupinu edície 2020. Zdolaný takisto 20. – 21. apríla bude hrať v play-off o II. svetovú skupinu nasledujúcej edície.

Držiteľky Fed Cupu 2002 Slovenky sa naposledy predstavili v I.svetovej skupine v roku 2014, kedy v prvom kole podľahli doma Nemkám 1:3. Vlani v súboji play-off o postup do I. svetovej skupiny podľahli domácim Bieloruskám 2:3, keď o víťazovi stretnutia rozhodla až záverečná štvorhra.

Prvý vzájomný duel

Obe reprezentácie absolvujú prvý vzájomný duel v súťaži. Slovensko figuruje na 12. priečke v renkingu krajín ITF, Lotyšsko je na 15. mieste. Tenistky Lotyšska čaká cez víkend historický prvé domáce stretnutie Pohára federácie.

Od roku 1992 štartovali hráčky pobaltskej krajiny iba v regionálnych skupinách. Účasť v 1. kole II. svetovej skupiny si Lotyšky vybojovali vlani v Rusku. Domáce reprezentantky zdolali po náročnom boji 3:2. Práve Sevastovová získala rozhodujúci tretí bod, keď uspela nad Jekaterinou Makarovovou 6:2, 7:5.

Nominácia Lotyšska Anastasija Sevastovová (12. vo svetovom rebríčku vo dvojhre/ 63. vo štvrohre)

Jelena Ostapenková (22. / 37.)

Diana Marcinkevičová (279. / 226.)

Daniela Vismaneová (645. / -)

Patricija Spaková ( – / -) kapitánka: Adrians Žguns

Vlani sa zo šiesteho triumfu z uplynulých ôsmich rokov vo Fed Cupe tešili české reprezentantky. Vo finálovom stretnutí v pražskej O2 Aréne zdolali 3:0 hráčky USA. V 1. kole tohoročnej edície súťaže sa predstavia domácim divákom v Ostrave v súboji proti Rumunkám.

Vlaňajšie neúspešné finalistky Američanky privítajú v Ashville tenistky Austrálie. Zostávajúce dvojice 1. kola svetovej skupiny tvoria Belgicko – Francúzsko a Nemecko – Bielorusko. Semifinále edície 2019, ale aj stretnutia play-off o svetovú skupinu a II. svetovú skupinu 2019, sa uskutočnia 20. – 21. apríla. Finále bude 9. – 10. novembra.