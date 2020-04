Prasacia chrípka v 2009 bola 15-krát smrteľnejšia, než sa predpokladalo. Zabila asi 300-tisíc ľudí

Pandémia prasacej chrípky, ktorú spôsobuje vírus H1N1, zabila v roku 2009 podľa odhadov skoro 300-tisíc ľudí. Je to však 15-krát viac, než koľko vtedy potvrdili laboratórne testy. Ešte v roku 2012 to uviedol vedecký časopis Lancet Infectious Diseases, ktorý publikoval štúdiu medzinárodnej skupiny vedcov.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) oficiálne zaznamenala 18 500 úmrtí na prasaciu chrípku. Išlo však len o pacientov, u ktorých test potvrdil nákazu týmto typom chrípky. Sama WHO vtedy varovala, že tento počet je značne podhodnotený.

Najviac prípadov bolo v Afrike a Ázii

Vysvetlila, že do štatistík nezapočítavala úmrtia ľudí bez prístupu k zdravotnému systému. Okrem toho vírus H1N1 nie je vždy testami zistiteľný, keď mu človek podľahne.

Najviac, až 51 percent všetkých úmrtí zaznamenali v Afrike a Ázii. „Táto pandémia si skutočne vyžiadala vysoký počet obetí,“ uviedla doktorka Fatomah Dawoodová z amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb.

Prvá obeť bola v Mexiku

Prasacia chrípka si vyžiadala prvú obeť v Mexiku v marci 2009. Do apríla sa vírus dostal do Kalifornie a postupne do celého sveta. Jeho rýchle šírenie vyvolalo na mnohých miestach paniku, napríklad v Egypte zabili všetky prasatá. Vírus sa však v skutočnosti prenášal len z človeka na človeka.

Obavy vyvolávalo najmä zistenie, že vírus H1N1 obsahoval časti vírusov vtáčej, prasacej a ľudskej chrípky.

WHO vyhlásila pandémiu prasacej chrípky v júni 2009, keď sa choroba rozšírila do 74 krajín. V decembri 2009 začalo šírenie ustávať, koniec pandémie vyhlásili v auguste 2010.