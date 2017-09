Pohotovostné lekárne s predĺženými otváracími hodinami majú byť v každom regióne Slovenska

BRATISLAVA 27. septembra (WebNoviny.sk) – Pohotovostná lekáreň by mala byť otvorená do 23. hodiny v každom okrese. Vyplýva to z novely zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ktorá je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

„Týmto krokom chceme vyriešiť problém, na ktorý občania dlhodobo upozorňujú. A to, že vo večerných hodinách často nemajú možnosť získať liek predpísaný lekárom na pohotovosti, pretože lekárne sú v tom čase už zatvorené. To znamená, že nadväzujeme na pripravované zmeny v pohotovostiach, kde po novom bude pohotovosť prístupná rovnako v každom okrese,“ uviedol minister zdravotníctva Tomáš Drucker.

Odborníci do vedenia prevádzky

Rezort chce podľa jeho slov, aby ľudia na celom Slovensku mali dostupnú komplexnú zdravotnú starostlivosť a v prípade zhoršenia zdravotného stavu vedeli problém riešiť v každom regióne. Podľa spomínanej novely by tiež v prevádzkovaní lekární mali pribudnúť odborníci.

„Chceme posilniť status lekárne ako odborného pracoviska. Fundovanosť zástupcov lekární prinesie pacientom garanciu kvalitných služieb,“ dodal Drucker.

Verejná lekáreň bude môcť byť po novom zriadená len fyzickou osobou – atestovaným farmaceutom alebo farmaceutom s najmenej päťročnou praxou alebo právnickou osobou, kde odborný zástupca konkrétnej lekárne – tiež atestovaný farmaceut prípadne farmaceut s minimálne päťročnou praxou bude členom štatutárneho orgánu, vo väčšine prípadov konateľom. Odborník – farmaceut bude musieť zároveň zastupovať a konať v mene spoločnosti, ktorá prevádzkuje lekáreň.

Profesionálna úroveň lekární

Rezort zdravotníctva tak vyhovel požiadavke samotných lekárnikov zastúpených Slovenskou lekárnickou komorou. Cieľom ustanovení je podľa ministerstva zvýšiť odbornú fundovanosť prevádzky lekární, podobne ako je to vo väčšine krajín v Európskej únii a zvýšiť profesionálnu úroveň pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti.

Ministerstvo pripravilo zmeny aj v emergentnom systéme. Ten je určený iba pre výnimočné prípady a je to nástroj, ktorý má v prípade problému zabezpečiť pacientom liek v stanovenej lehote – do 48 hodín. Po novom sa v prípade sviatkov hranica na dodanie lieku predĺži na najbližší pracovný deň, čo umožňuje jeho plné využitie aj lekárňami, ktoré nebudú mať cez víkend alebo sviatky pohotovosť.