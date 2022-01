Pohraničiari obvinili minulý rok viac ako 150 osôb, odhalili tiež obete vykorisťovania

Príslušníci Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii Úradu hraničnej a cudzineckej polície obvinili v minulom roku 159 osôb a deväť právnických osôb.

Za prevádzačstvo obvinili 105 osôb, z toho 60 za nelegálne prekročenie štátnej hranice, 12 ľudí za účelové manželstvá, 12 osôb za umožnenie nelegálne zotrvať cudzincom na území SR a 21 fyzických osôb a deväť právnických osôb za nelegálnu prácu. Za inú trestnú činnosť bolo obvinených 15 osôb. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.

Národná jednotka boja proti nelegálnej migrácii rozložila v roku 2021 aj šesť organizovaných skupín, v rámci ktorých vyšetrovatelia vzniesli obvinenie voči 49 páchateľom. Vo viacerých trestných veciach policajti spolupracovali so zahraničnými partnermi.

Rozloženie organizovanej skupiny

Na vonkajšej hranici Európskej únie medzi Ukrajinou a Slovenskom policajti zadokumentovali desať prípadov, kde bolo aj vznesené obvinenie za zločin prevádzačstva 14 osobám, a to štátnym príslušníkom Ukrajiny (6), Slovenskej republiky (4), po jednom páchateľom z Bieloruska, Uzbekistanu, Nemecka a Turecka.

„Veľmi významným a mimoriadnym prípadom bolo aj rozloženie organizovanej skupiny, ktorá dlhodobo pôsobila na východnom Slovensku a podieľala sa na viacerých prevozoch nelegálnych migrantov cez vonkajšiu hranicu Európskej únie. Na území Slovenska ich mala skupina ubytovať a potom prevážať ďalej do krajín západnej Európy,“ uviedla Bárdyová. Na tomto prípade polícia naďalej pracuje a predpokladá vznesenie ďalších obvinení.

Za zločin obchodovania s ľuďmi obvinili celkovo 39 páchateľov, ktorí pochádzali najmä z okresov Spišská Nová Ves, Rimavská Sobota, Nové Zámky a Komárno. Polícia eviduje aj dvoch páchateľov vietnamskej štátnej príslušnosti, jedného Maďara a jedného Turka.

Obete vykorisťovania

Policajti v roku 2021 odhalili 35 obetí vykorisťovania – 20 žien a 15 mužov. Dlhodobo najčastejšou krajinou vykorisťovania slovenských obetí bolo Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, pričom k zmene tohto trendu prišlo až v roku 2021, keď sa Slovensko stalo po prvýkrát krajinou s najvyšším podielom vykorisťovaných slovenských obetí.

Takmer polovica obetí bola vykorisťovaná sexuálne (16 osôb), u mužských obetí prevládalo pracovné vykorisťovanie (14 osôb), no opäť sa vyskytli aj prípady nútených sobášov a núteného páchania trestnej činnosti. Takmer polovica ženských obetí (9 osôb) boli deti vo veku od 12 do 17 rokov. Z 15 mužských obetí boli traja deťmi vo veku od troch do 17 rokov. Najviac obetí pochádzalo z okresov Spišská Nová Ves, Prešov a Trebišov.