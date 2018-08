Pohreb Arethy Franklin sa uskutoční v rodinnom kruhu na konci augusta v jej rodnom Detroite

NEW YORK 18. augusta (WebNoviny.sk) – Pohreb legendy svetovej hudobnej scény Arethy Franklin, ktorá podľahla vo štvrtok ráno rakovine pankreasu, sa uskutoční 31. augusta v jej rodnom Detroite. V mene speváčkinej rodiny o tom informovala jej dvorná publicistka Gwendolyn Quinn. Niektoré médiá vrátane denníka Chicago Tribune pritom ešte v piatok informovali o tom, že pohreb sa uskutoční o deň skôr, teda 30. augusta.

Podľa Quinn bude účasť na pohrebe vyhradená len pre speváčkinu rodinu a priateľov. Širšia verejnosť sa s ňou bude môcť prísť rozlúčiť 28. a 29. augusta na dvoch rôznych miestach v Detroite. Arethu Franklin pochovajú vedľa jej otca a súrodencov Carolyn, Ermy a Cecila.

„Kráľovná soulu“, ktorá skonala vo štvrtok ráno vo svojom dome v Detroite, sa dožila 76 rokov. V uplynulých rokoch bojovala s bližšie neurčenými zdravotnými ťažkosťami, o svojich problémoch však verejne nehovorila.

Začiatkom tohto týždňa sa v médiách objavila správa, že je vo vážnom zdravotnom stave. Už vlani pritom oznámila, že od tohto roka obmedzí koncertovanie a začiatkom tohto roka na odporúčanie lekára zrušila aj niektoré už naplánované koncerty.

Aretha Louise Franklin, ktorá sa narodila 25. marca 1942, je jednou z najúspešnejších interpretiek všetkých čias. Získala 18 cien Grammy. Americký dvojtýždenník Rolling Stone ju zaradil na prvé miesto rebríčka 100 najlepších speváčok všetkých čias a v roku 1987 sa stala prvou ženou, ktorú uviedli do Rock’n’rollovej siene slávy.

Na konte má viac ako tri desiatky albumov. Medzi jej najväčšie hity patria skladby ako I Never Loved A Man (The Way I Love You), Respect, Baby I Love You, (You Make Me Feel Like) A Natural Woman, (Sweet Sweet Baby) Since You’ve Been Gone, Think, The House That Jack Built, Spanish Harlem, Day Dreaming, Until You Come Back To Me (That’s What I’m Gonna Do), Freeway Of Love, Who’s Zoomin‘ Who či I Knew You Were Waiting (For Me), ktorú s ňou naspieval zosnulý spevák George Michael.