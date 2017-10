Poistenci dostanú doplatky za lieky, najvyššiu sumu vyplatí Všeobecná zdravotná poisťovňa

BRATISLAVA 2. októbra (WebNoviny.sk) – Zdravotné poisťovne vracajú poistencom doplatky za lieky za 2. kvartál tohto roka. V prípade Dôvery ide o takmer 34 tisíc poistencov a o sumu 581 tisíc eur.

Z celkového počtu poistencov, ktorí majú na vrátenie doplatku nárok, je 13 578 dôchodcov, 10 333 držiteľov preukazu ZŤP, 9 856 detí do 6 rokov veku a 221 detí do 6 rokov veku so zdravotným postihnutím.

Najviac doplatkov pre dôchodcov

„Z celkovej sumy vrátených doplatkov vrátime 201 tisíc eur dôchodcom, 192 tisíc eur držiteľom preukazu ZŤP, 186 tisíc eur deťom do 6 rokov veku a 2 400 eur deťom do 6 rokov veku so zdravotným postihnutím,“ priblížil PR špecialista Dôvery Matej Štepianský.

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) vráti celkovo 116 864 poistencom sumu 1 984 246,48 eura. „V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom dostane doplatky za lieky o 4 255 poistencov VšZP viac a o takmer 170 tisíc eur sa zvýšila aj suma, ktorú najväčšia zdravotná poisťovňa na Slovensku poistencom prostredníctvom doplatkov vráti,“ uviedla hovorkyňa VšZP Viktória Vasilenková.

Viac ako 100-tisíc vráti Union

Z celkového počtu je 610 detí do 6 rokov s preukazom ZŤP pri sume 6 571,72 eura, detí do 6 rokov je 18 758 so sumou doplatkov 376 369,79 eura. Najpočetnejšia skupina, konkrétne 97 496 poistencov, patria sem poberatelia starobného, invalidného dôchodku, držitelia preukazu ZŤP, dostane 1 601 304,97 eura.

Union zdravotná poisťovňa vráti za sledované obdobie 7 139 poistencom doplatky vo výške 116 583,14 eura. Ako informovala hovorkyňa poisťovne Beáta Dupaľová Ksenzsighová, z toho ide o 2 613 poistencov do šesť rokov so sumou 42 289,09 eura.

Detí do šesť rokov so zdravotným poistením bolo 77, pričom Union ZP im vráti 708,28 eura. V prípade poberateľov starobného, invalidného dôchodku či držiteľov ZŤP, ktorých bolo 4 526, ide o sumu 74 294,05 eura.