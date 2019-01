Nitra v Tipsport lige zdolala Trenčín, Košice neuspeli v derby a Zvolenu stačil gól na víťazstvo

KOŠICE 8. januára (WebNoviny.sk) – Hokejisti Košíc podľahli na vlastnom ľade 3:5 hráčom Popradu v utorňajšom stretnutí 49. kola Tipsport ligy. Domáci do polovice zápasu trikrát viedli o jeden gól, hosťom sa vždy poradilo vyrovnať.

Víťazný gól „kamzíkov“ zaznamenal v oslabení v 48. min útočník Samuel Takáč. Poistku pre Poprad pridal v 58. min do prázdnej bránky Marek Zagrapan. Aj v piatom vzájomnom stretnutí týchto súperov v prebiehajúcej sezóne sa tešili z víťazstva hostia. Poprad získal v doterajšom priebehu sezóny 80 bodov, Košice majú o dva body viac.

Trenčanom sa už nepodarilo vyrovnať

Hokejisti Banskej Bystrice zvíťazili nad domácou Žilinou 5:4 po predĺžení. Pre „baranov“ sa zápas nevyvíjal dobre. V 35. minúte vyhnal Samuela Baroša z hosťujúcej bránky Michal Barta, ktorý desiatym gólom v sezóne upravil skóre už na 4:1 v prospech zverencov Stanislava Škorvánka.

Ani takýto náskok však domácim na výhru nestačil. Veľkú zásluhu na tom mal najmä kanadský obranca Jordon Southorn, ktorý najskôr strelil druhý gól hostí a štyri sekundy pred treťou sirénou poslal zápas do predĺženia. To trvalo iba 85 sekúnd. O rozhodnutie sa postaral Brock Higgs, ktorý prečíslenie dvoch proti jednému zakončil efektným bekhendovým blafákom.

Hokejisti Nitry triumfovali na vlastnom ľade 3:1 nad hráčmi Trenčína. Skóre otvoril v úvode druhej tretiny domáci Daniil Fominych. Na ďalšie góly si diváci museli počkať až do záverečnej desaťminútovky.

V 51. min zvyšoval na 2:0 pre „corgoňov“ Erik Čaládi. Už o minútu znížil útočník hostí Marek Hecl. Trenčanom sa však už nepodarilo vyrovnať. Naopak, tretí zásah domácich pridal do prázdnej bránky Marek Slovák. Nitre patrí v tabuľke 2. priečka so ziskom 82 bodov, Trenčín je siedmy so 67 bodmi.

Tabuľka Tisport ligy: 1. Banská Bystrica 42 24 2 3 2 2 9 145:100 86

2. Nitra 42 23 3 2 3 0 11 161:102 82

3. Zvolen 42 23 4 0 2 3 10 146:96 82

4. Košice 42 25 1 1 2 1 12 138:93 82

5. Poprad 42 22 4 2 2 0 12 126:106 80

6. Nové Zámky 42 19 3 1 2 1 16 107:99 68

7. Trenčín 42 19 3 1 0 2 17 100:96 67

8. Miškovec 42 17 3 0 4 1 17 110:115 62

9. Detva 42 14 2 1 3 2 20 112:133 53

10. MAC Budapešť 42 13 2 0 3 2 22 117:144 48

11. Liptovský Mikuláš 42 12 0 2 2 1 25 102:133 43

12. Žilina 42 8 3 2 1 2 26 109:158 37

————————————————————————

HK Orange „20“ 24 0 0 0 0 2 22 30:128 2 Pozn.: Popradu po skončení základnej časti súťaže odrátajú 3 body Poznámka: počet zápasov, víťazstvá – 3 body, víťazstvá po predĺžení – 2 body, víťazstvá po samostatných nájazdoch – 2 body, prehry po predĺžení – 1 bod, prehry po samostatných nájazdoch – 1 bod, prehry – 0 bodov, skóre, body.

„Bryndziari“ využili presilovku

Utorňajšie stretnutie malo slávnostný úvod. V novembri 2018 musel pre pretrvávajúce problémy s chrbtom ukončiť svoju hokejovú kariéru útočník Tibor Kutálek. Tri sezóny pôsobil aj v Nitre a pred zápasom s Duklou Trenčín mu klub pripravil krátky ceremoniál s poďakovaním. Tibor Kutálek odohral za Nitru 122 zápasov základnej časti, strelil 31 gólov, prihral na 37.

V play-off nastúpil v drese s Nitry na 37 zápasov, dal 12 gólov a zaznamenal 14 prihrávok. Pamätné sú najmä jeho výkony v majstrovskom play-off 2016. V semifinálovej sérii proti Zvolenu, ktorá sa hrala na sedem zápasov, dal gól v piatich z nich. Presné zásahy mu pribudli na konto aj v prvom a druhom zápase zlatej finálovej série proti Banskej Bystrici. Okrem toho strelil víťazný gól v domácom zápase so Stavangerom, ktorý rozhodol o víťazstve Nitry v skupine CHL.

Hokejisti Zvolena zvíťazili nad Novými Zámkami najtesnejším rozdielom 1:0. Domáci mali počas stretnutia streleckú prevahu, ale dlho nevedeli nájsť recept na brankára Mateja Kristína. Rovnako výborný výkon podal Tomáš Tomek a už sa zdalo, že v riadnom hracom čase gól nepadne.

V 59. minúte sa však postupne nechali vylúčiť hosťujúci Michal Novák a Radim Hruška a „bryndziari“ presilovku piatich proti trom využili. Tridsaťtri sekúnd pred koncom z priestoru medzi kruhov presne trafil Rastislav Špirko a zariadil Zvolenu štvrtú výhru po sebe. Naopak, Nové Zámky aktuálne ťahajú rovnakú sériu prehier a naďalej figurujú na šiestej pozícii.

Liptáci v novom roku ešte nebodovali

Hokejisti Detvy zvíťazili nad tímom DVTK Miškovec 2:1 po samostatných nájazdoch. Hostia nastúpili opäť len s troma kompletnými formáciami – napriek tomu ich iba sekundy delili od víťazstva. V 53. min potrestal Rasmus Kulmala vylúčenie Frederika Fekiača a poslal maďarské mužstvo do vedenia.

Domáci však odpovedali rovnakou zbraňou a pri záverečnej hre bez brankára vyrovnal v presilovej hre kanadský legionár Hayden Hodgson. Jeho gól po dlhom čakaní potvrdil aj videorozhodca Peter Macko. Pod Poľanou boli diváci napokon svedkami nesmierne dramatickej nájazdovej lotérie. Rozhodla až dvanásta séria, v ktorej ako jediný skóroval 21-ročný detviansky útočník Peter Valent.

MAC Budapešť zvíťazil nad Liptovským Mikulášom 6:5. Gólovú prestrelku odštartoval už v druhej minúte Jesse Dudás a napokon v stretnutí nazbieral až štyri kanadské body. Úradovali však aj slovenskí útočníci. Tomáš Klempa dvakrát skóroval a hosťujúci Marek Uram si dokonca pripísal na konto premiérový hetrik v sezóne.

Vďaka nemu a Richardovi Hunovi Liptáci vyrovnali v tretej tretine skóre na 5:5, ale nakoniec na body nedosiahli. V 51. minúte sa domáci hráči dostali do prečíslenia, ktoré strelou k ľavej žrdi zakončil Chris Bodó. Negatívna séria zverencov Antona Tomka tak pokračuje ďalej, v novom roku ešte nebodovali a tretíkrát po sebe prehrali rozdielom jedného gólu.