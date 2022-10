Pojednávanie so zvolenským sudcom „antirúškarom“ preložili na november, hrozí mu zbavenie funkcie

Najvyšší správny súd SR zrušil pojednávanie disciplinárnej komisie so zvolenským sudcom, ktorý sa dostal do pozornosti pre odmietanie dodržiavania opatrení v čase pandémie koronavírusu.

Pojednávanie bolo pôvodne vytýčené na stredu 5. októbra. Ako informoval hovorca súdu Michal Hajtol, dôvodom je ochorenie jednej z prísediacich sudkýň.

Ohrozil dôveryhodnosť súdnictva

Nový termín ústneho pojednávania zároveň súd určil na 22. novembra, keď by mali odznieť aj záverečné reči a posledné slovo disciplinárne obvineného.

Predsedníčka Okresného súdu vo Zvolene Mariana Philadelphyová ešte minulý rok avizovala, že v prípade Dalibora Miľana navrhne zbaviť ho funkcie sudcu.

Sudca Okresného súdu vo Zvolene aj na minuloročnom zasadnutí súdnej rady deklaroval, že sa pri vstupe do budovy súdu nebude preukazovať „žiadnym certifikátom o vpichnutí nejakej génovej emulzie“ do jeho tela, nebude sa preukazovať žiadnym dokladom, či mu niekto „pchal do nosa nejaký predmet, alebo nie“ a nebude nikomu ukazovať ani doklad o tom, či nejaký vírus prekonal, alebo neprekonal.

Predseda súdnej rady Ján Mazák v tejto súvislosti argumentoval, že sudca Miľan svojím konaním vážne ohrozuje dôveryhodnosť a dobrú povesť súdnictva.

Predsedníčke súdu uložil pokutu

Dalibor Miľan viackrát odmietol pojednávať a rozhodovať s použitím prostriedkov na prekrytie dýchacích ciest. Dňa 31. mája 2021 nerešpektoval príkazy predsedníčky Okresného súdu Zvolen.

Zároveň jej na pojednávaní uložil poriadkovú pokutu 300 eur za to, že ho žiadala, aby pojednával s prekrytými dýchacími cestami.

V tomto konaní pokračoval napriek trom zákrokom polície v marci a v máji 2021, ktorým dokonca na pojednávaní 31. mája 2021 uložil za výkon ich policajnej právomoci poriadkové pokuty vo výške 66 eur.