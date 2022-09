Hlavné pojednávanie v kauze Dobytkár pokračuje napriek námietkam advokátov Bödöra, vypočúvajú exriaditeľa PPA

aktualizované 27. septembra, 12:31

V Banskej Bystrici na pracovisku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) pokračuje v utorok po dvojtýždennej pauze hlavné pojednávanie v korupčnej kauze známej ako Dobytkár. Advokáti jedného z obžalovaných – nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödöra, po otvorení pojednávania namietali obžalobu ich klienta a skutkovú podstatu na základe doteraz vykonaných vypočutí obžalovaných a ďalších argumentov.

Prokurátor však neustúpil od obžaloby a pojednávanie pokračuje kladením otázok obžalovanému bývalému výkonnému riaditeľovi Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Ľubomírovi Partikovi, ktorý svoju vinu popiera.

Konania pod nátlakom

Na otázku prokurátora, či vedel Partika, z akých prostriedkov mu požičiaval peniaze obžalovaný Peter Kuba na podnikanie, odpovedal, že si myslel, že ide o jeho súkromné peniaze, lebo to videl na výpise z účtu, a tiež vedel, že podniká a darí sa mu v podnikaní.

„V prípade, že by som nevedel splatiť tieto pôžičky, bola dohoda medzi nami, že by mohol kapitalizovať tieto pôžičky tak, že by sa mohol stať spolumajiteľom mojich spoločností,“ uviedol obžalovaný s tým, že k tomu nedošlo, lebo pôžičky dosiaľ nie sú splatné a Kuba neprejavil záujem stať sa majiteľom ani jednej spoločnosti.

Očakával zhodnotenie prostriedkov

Kuba chcel podľa obžalovaného Partika, aby sa mu vrátili finančné prostriedky a od samotnej investície očakával, že sa mu prostriedky zhodnotia. „Ak sa prostriedky zhodnotia, boli sme dohodnutí, že si ten benefit rozdelíme,“ uviedol obžalovaný s tým, že nebyť tohto trestného konania, tak nikomu nevadí, že táto pôžička je bezúročná. Obžalovaný tiež uviedol, že z financií poskytnutých od Kubu požičal synovi 110 500 eur na účel vkladu do obchodnej spoločnosti GET group, s.r.o.

Počas júnového pojednávania čiastočne priznal spáchanie trestných činov nepriamej korupcie, resp. podplácania, hlavný obžalovaný – veterinár Ľubomír K. Trestné činy prijímania úplatku a legalizácie príjmov z trestnej činnosti poprel.

Obžalovaný Ľubomír K. sa obhajoval tým, že prostredníctvom svojej firmy pomáhal vypracovávať žiadosti na Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA). Ľubomír K. vo svojej výpovedi tiež konštatoval, že svoje výpovede v rámci prípravného konania urobil pod nátlakom vo väzbe a v zlom zdravotnom stave. Vypočutí boli aj Martin K. a Partika, pričom obaja popreli skutky, z ktorých sú obžalovaní.

Obžaloba na niekoľko osôb

Na pojednávaní v máji priznal vinu vo všetkých skutkoch obžalovaný Viktor M., bývalý hlavný radca regionálneho úradu Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) vo Zvolene. Vyhlásenie Viktora M. o vine súd prijal a vyhlásil, že dokazovanie sa v jeho prípade nevykoná a súd bude rokovať iba o výroku o treste, pričom nevylúčil vypočutie tohto obžalovaného.

Väčšina ďalších obžalovaných vinu poprela alebo sa odmietla vyjadriť, pričom Ľubomír K. nebol prítomný. Jedna z obžalovaných právnických osôb bola súdom vyňatá na samostatné konanie.

Počas dvoch pojednávacích dní vo februári a v marci prečítal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) obžalobu pozostávajúcu z popisu 95 prevažne korupčných skutkov. Osem fyzických a päť právnických osôb obžaloval prokurátor hlavne zo zločinov prijímania úplatku, z obzvlášť závažných zločinov legalizácie príjmu z trestnej činnosti a zo spolupáchateľstva.

ÚŠP podal v tomto prípade obžalobu ešte v auguste minulého roka na osem fyzických osôb a päť právnických osôb. Konkrétne v kauze korupcie spojenej s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA) čelia obžalobe nitriansky podnikateľ Bödör, finančník Martin Kvietik, podnikateľ Kuba, bývalý generálny riaditeľ PPA Juraj K., bývalý výkonný riaditeľ PPA Partika, veterinár Ľubomír K., právnik Milan K. a bývalý hlavný radca regionálneho úradu PPA vo Zvolene Viktor M.

Rozsiahly spisový materiál

Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic v auguste minulého roka povedal, že kauzy Dobytkár sa týka rozsiahly spisový materiál, ktorý obsahuje 75 zväzkov v rozsahu asi 35-tisíc strán. Len skutková časť obžaloby má v tomto prípade viac ako 100 strán. Trestná činnosť bola podľa prokuratúry spojená s vybavovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PPA a bola rozdelená do dvoch vetiev.

V obidvoch bolo odovzdaných a následne zlegalizovaných niekoľko miliónov eur. Dôkazná situácia je podľa Lipšica v tomto prípade silná. Riaditeľ odboru všeobecnej kriminality ÚŠP Vladimír Kuruc po podaní obžaloby uviedol, že u piatich obžalovaných osôb v prípade uznania viny hrozí prepadnutie majetku. Doplnil, že niektorým hrozia vysoké tresty, ktoré sa blížia k hranici 20 rokov väzenia.