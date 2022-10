Pojednávanie v korupčnej kauze Mýtnik pokračuje, na súde vypovedajú ďalší obžalovaní

Výpoveďami ďalších obžalovaných pokračuje na pracovisku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici druhý pojednávací deň v tomto týždni v korupčnej kauze Mýtnik. Bývalý predstaviteľ finančnej správy, obžalovaný Milan Grega v spontánnej výpovedi uviedol, že väzba a tlak, pod ktorým sa nachádza, mu poškodili zdravotný stav, ale nebráni mu to, aby vypovedal.

Pozná podľa svojich slov jediného obvineného, bývalého štátneho tajomníka ministerstva financií Radka Kuruca, ktorého videl na troch rokovaniach. „To je celý môj kontakt so všetkými obžalovanými,“ dodal v úvode svojej výpovede.

Žaloba popisuje fikciu

„V obžalobe nie je žiadny výrok a vôbec žiadna logika,“ konštatuje vyštudovaný elektrotechnický inžinier, podľa ktorého žaloba popisuje nejakú fikciu, ktorá sa zakladá buď na objektívnych faktoch, ktoré sú nesprávne interpretované, alebo používa priamočiare klamstvá.

Obžalobe v tomto prípade čelí podnikateľ Jozef Brhel aj jeho syn Jozef, bývalý štátny tajomník ministerstva financií Kuruc, bývalý predstaviteľ finančnej správy Milan Grega, podnikateľ Miroslav Slahučka a právnik Martin Bahleda.

Hlavný obžalovaný podnikateľ Brhel a obžalovaný právnik Bahleda vypovedali v utorok a obaja tvrdili, že skutky nespáchali. Po spontánnych výpovediach odmietli odpovedať na otázky s tým, že ich zodpovedia až po vypočutí svedkov. Obžalovaný podnikateľ Slahučka odmietol vypovedať úplne a u všetkých troch sa čítali ich výpovede z prípravného konania.

Trvajú na nevine

K podanej obžalobe sa na predošlých pojednávaniach vyjadrili obhajcovia obžalovaných, ktorí prokuratúru kritizovali pre nekompletnosť dokumentu, neposkytnutie informácií o skutkoch, za ktoré sú obžalovaní stíhaní, nerešpektovanie zdravotného stavu Brhelu staršieho vo väzbe a ďalšie skutočnosti. Po vyjadreniach advokátov všetci šiesti obžalovaní na výzvu sudcu zhodne uviedli vo vyhláseniach o vine a nevine, že sú nevinní.

Prokurátor v rámci prvého pojednávacieho dňa v pondelok 10. októbra prečítal obžalobu na šesť osôb obžalovaných z piatich skutkov. Ide v nich o porušovanie povinnosti pri správne cudzieho majetku, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, o legalizáciu príjmu z trestnej činnosti alebo o zločin prijímania úplatku. „Škoda bola vyčíslená počas dokazovania, ktoré sa vykonalo počas vyšetrovania. V tom prvom skutku predstavuje sumu viac ako 45 miliónov eur,“ uviedol prokurátor po prečítaní obžaloby.

Predmetom obžaloby podanej už vo februári tohto roku je obstaranie majetku zo strany štátu v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, pričom nakladanie so štátnymi prostriedkami malo byť súčasne neefektívne a nehospodárne. Na toto konanie mala nadväzovať legalizačná schéma, ktorej účelom malo byť zneprehľadnenie finančných tokov prostredníctvom zahraničných entít. S podozrením zo spáchania týchto ekonomických činov úzko súvisia aj dva korupčné delikty. Jeden korupčný skutok sa týka obstarávania majetku na Finančnej správe SR v súvislosti so zákazkami s nízkou hodnotou.