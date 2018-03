Pokiaľ je koalícia funkčná, mala by sa podľa Pašku venovať fungovaniu štátu a predčasným voľbám

BRATISLAVA 13. marca (WebNoviny.sk) – Pokiaľ je vládna koalícia funkčná aj s účasťou Mosta-Híd, treba sa podľa podpredsedu SNS Jaroslava Pašku venovať fungovaniu štátu a zároveň hľadať postup, ktorý by smeroval k predčasným voľbám. Povedal to v utorok novinárom s tým, že potrebné je dohodnúť sa predovšetkým na termíne.

„A dovtedy by mala vláda spravovať krajinu tak, ako je nastavená,“ uviedol. Ak sa vo viacerých rezortoch vyskytujú situácie, „ktoré treba dotiahnuť“, lebo inak by štátu hrozili finančné straty, treba na to podľa Pašku myslieť.

„Pokiaľ je Most-Híd ochotný vytvoriť podmienky, aby sa kultivovane ešte vládlo nejaký čas a pripravili sa podmienky na korektné predčasné voľby, tak poďme o tom rokovať,“ vyhlásil Paška. Ako dodal, pokiaľ je koalícia funkčná, SNS bude podporovať vládu.

Do volieb by mala koalícia fungovať

Podľa člena poslaneckého klubu Most-Híd Andreja Hrnčiara zatiaľ neodchádza nikto. „Pokiaľ sú rokovania, všetko normálne funguje,“ povedal s odvolaním sa na predsedu Mosta Bélu Bugára, ktorý v pondelok uviedol, že ak sa dohodnú na predčasných voľbách, do nich má koalícia fungovať štandardne.

„Ak sa hypoteticky dohodne, že predčasné voľby budú v septembri alebo v októbri, tak do septembra alebo októbra funguje táto vláda,“ zdôraznil Hrnčiar.

Situáciu podľa Mostu-Híd vyriešia len voľby

Strana Most-Híd bude rokovať s koaličnými stranami o predčasných voľbách. Rozhodla o tom v pondelok republiková rada strany. Informoval o tom predseda strany Béla Bugár.

„Republiková rada strany Most-Híd poveruje jej vedenie na čele s predsedom Bélom Bugárom rokovať s koaličnými partnermi o možnostiach predčasných volieb,“ povedal po viac ako osemhodinovom rokovaní Republikovej rady Mosta-Híd Béla Bugár.

Vyplýva to z prijatého uznesenia, v ktorom sa tiež píše, že v prípade neúspešných rokovaní Most vystúpi z koalície. Podľa Mosta-Híd by súčasnú situáciu vyriešili iba predčasné voľby.