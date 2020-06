Pokles nezamestnanosti na Slovensku sa zastavil, v troch krajoch pribudli tisícky ľudí bez práce

Dlhodobý trend poklesu nezamestnanosti na Slovensku evidovaný od roku 2014 sa v prvom štvrťroku tohto roka zastavil. Počet nezamestnaných sa v januári až marci tohto roka zvýšil prvýkrát po šiestich rokoch medziročne o 1,8-tisíca na 161,6-tisíca osôb. Miera nezamestnanosti v prvom kvartáli tak dosiahla 6 %, medziročne sa zvýšila o 0,2 percentuálneho bodu.

Sezónne očistená nezamestnanosť sa oproti štvrtému štvrť­­ro­ku minulého roka zvýšila o 6,2-tisíca osôb. Nezamestnaní, ktorí ešte nikdy nemali zamestnanie, tvorili z celkovej nezamestnanosti 21,5 %. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

Tri kraje na Slovensku, a to Prešovský, Žilinský a Bratislavský, zaznamenali nárast počtu nezamestnaných, každý o viac ako 4-tisíc osôb. Ostatné kraje však ešte pokračovali v znižovaní nezamestnanosti. Najvyššia miera nezamestnanosti bola v Prešovskom kraji (11,7 %), naopak najnižšia v Trenčianskom kraji (2,9 %).

Situácia na východe sa ešte zhoršila

Najvyššia nezamestnanosť je dlhodobo v Prešovskom kraji, v prvom štvrťroku tohto roka sa ešte prehĺbila. Pri raste o 4,7-tisíca počet nezamestnaných v tomto kraji dosiahol 46,7-tisíca osôb.

„Počas prvého kvartálu naše hospodárstvo naplno pocítilo dopady krízy v podstate až v marci, aj to ale už viedlo k významnému poklesu nášho ekonomického rastu,“ uviedla pre agentúru SITA analytička Poštovej banky Jana Glasová. Vývoj v druhom kvartáli bude preto podľa nej ešte výrazne horší.

„Očakávame, že čísla z trhu práce budú ešte o dosť negatívnejšie a budeme svedkami rastúcej miery nezamestnanosti,“ tvrdí analytička. Poukázala na to, že nezamestnanosť bude rásť v priemysle aj v sektore služieb. „Očakávame, že nárast nezamestnanosti sa bude sústreďovať predovšetkým do druhého kvartálu a v treťom kvartáli by sa mala situácia začať upokojovať,“ povedala Glasová.

Otázna druhá vlna pandémie

Ak sa podľa nej pandémiu podarí dostať pod kontrolu a nepríde žiadna jej druhá vlna, tak v druhom polroku by sa naša ekonomika mohla začať oživovať a aj situácia na trhu práce by sa mohla začať zlepšovať. „K znižovaniu nezamestnanosti ale bude dochádzať pomalšie, nakoľko trh práce zvykne reagovať na ekonomický vývoj s určitým časovým oneskorením,“ dodala.

„V miere nezamestnanosti očakávame tento rok nárast ku 9,5 % v priemere, po čom by mal nasledovať postupný pokles v nasledujúcich rokoch,“ povedala pre agentúru SITA analytička Slovenskej sporiteľne Katarína Muchová. Podľa nej k tomu prispeje pokles zamestnanosti súvisiaci so zhoršenou ekonomickou situáciou u nás a v zahraničí.

„V prípade rastu nominálnej mzdy očakávame jej spomalenie ku 1,9 % v priemere za tento rok, keďže okrem horšieho vývoja na trhu práce (rast miery nezamestnanosti, pokles zamestnanosti) bude vidieť aj dopad vyššieho čerpania OČR a PN, ako aj skrátené pracovné hodiny v prípade niektorých sektorov,“ dodala.