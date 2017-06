Pokles stavebníctva spôsobujú meškajúce projekty pre dopravu

Bratislava, 22. júna 2017 ( WBN/PR ) – Výstavba dopravnej infraštruktúry posúva vpred hospodárstvo každej krajiny aj celý stavebný trh. V prvej polovici roka práve dva významné projekty na železniciach a v cestnom staviteľstve jednorazovo zabezpečili priaznivý vývoj štatistických ukazovateľov. Celkový vývoj situácie v inžinierskom stavebníctve je v porovnaní s týmito číslami horší, hodnotia stavební odborníci.

Pozitívna ekonomická situácia krajiny vytvára podmienky pre ohlasovanie nových investícií privátneho sektora, ktoré sú nevyhnutné pre ďalší rozvoj slovenského stavebníctva. Popri ambíciách súkromných investorov však nesmieme zabúdať na inžinierske stavby, akými sú diaľnice, rýchlostné cesty či modernizácia železničných koridorov. Zaujímavosťou je, že v roku 2016 sa zvýšil počet vydaných stavebných povolení na území Slovenska zhruba o tretinu. Ide teda najmä o dôsledok zvýšenej aktivity privátneho sektora, uvádza ZSPS.

„Skúsenosti ukazujú, že práve stavby dopravnej infraštruktúry sú nevyhnutné, ak hovoríme o príchode nových zmysluplných investícií do menej rozvinutých regiónov či mobilite pracovnej sily, Bez dobudovanej siete diaľnic a kapacitných komunikácií do menej rozvinutých regiónov Slovenka môžeme o ich priemyselnom, či turistickom rozvoji len snívať.“ uvádza prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik.

Financie nesmú zastaviť výstavbu

Nedostatky diaľnic a rýchlostných ciest naprieč Slovenskom potvrdzuje vnímanie bežných ľudí. Podľa najnovšieho prieskumu agentúry TNS je až polovica Slovákov nespokojných s rozvojom dopravnej infraštruktúry na Slovensku. Pre 40 % oslovených nie je uspokojivé ani tempo výstavby nových ciest za posledných desať rokov.

Vyskúmané dáta vypovedajú jasnou rečou o tom, že diaľnice či železnice by mali byť prioritou pri hľadaní finančných zdrojov na ich výstavbu. „V situácii, kedy stále nemáme dobudovanú základnú cestnú infraštruktúru, neprichádzajú do úvahy žiadne alternatívne, v praxi neoverené riešenia. Dnes tvoria európske peniaze približne 80 % všetkých verejných investícií na Slovensku. Je verejne známe, že dotácie z eurofondov tak ako ich dnes poznáme, po roku 2020 skončia. Odborníci ZSPS sa už dnes na medzinárodnej úrovni podieľajú na kreovaní vhodných finančných a investičných modelov pre projekty. Na Slovensku taktiež potrebujeme jasný plán, ktorý bude konzultovaný s ekonomickými a investičnými expertmi a odpovie na otázku, za použitia akých finančných a investičných nástrojov sa bude stavať do budúcna,“ zdôrazňuje P. Kováčik.

Železnica do Česka aj diaľnica pri Prešove

Rok 2017 bude kľúčovým z hľadiska prípravy a výstavby viacerých dôležitých dopravných projektov, očakáva Zväz stavebných podnikateľov Slovenska.

„Z pohľadu aktuálnych trhových očakávaní sme optimisti. Na stole však stále zostáva veľa expertnej práce, či už z hľadiska nedostatkov v legislatíve, chýbajúceho záväzného plánu výstavby dopravnej infraštruktúry alebo využívania motivačných pravidiel verejného obstarávania. Tak aby štát v rámci súťaží kládol väčší dôraz na inovácie, technologické riešenia, kvalitu a spoľahlivosť stavebných firiem,“ avizuje prezident ZSPS P. Kováčik.

Súčtový hodnota zákaziek zverejnených vo vestníku verejného obstarávania dosahuje od januára do apríla 2017 porovnateľné hodnoty s minulým rokom (nárast 2,4 %), ukázala analýza CEEC Research. Dôvodom je však výrazný vplyv veľkej zákazky v hodnote 305 miliónov eur zadávanej ŽSR na modernizáciu železničnej trate smerujúcej z Bratislavy do Česka.

Podobný „skokový“ vplyv vidíme aj pri zákazkách, ktoré boli ukončené a zadané v priebehu prvých štyroch mesiacov roka 2017. Konkrétne ide o úsek diaľnice D1 pri Prešove v sume 356 miliónov eur. Objem verejných obstarávaní tak v sledovanom období narástol o viac než tretinu.

„Počas roka chceme ešte viac zdôrazňovať tému podpory štátu pre podnikanie v stavebníctve. Multiplikačné efekty v ekonomike fungujú, a tak investície do infraštruktúry priamo urýchľujú rast ekonomiky Slovenska, vytvárajú priestor na vyšší sociálny štandard zamestnancov či technologický rozvoj. To samozrejme vytvára ďalšie a ďalšie prínosy pre hospodárstvo,“ popisuje P. Kováčik.

