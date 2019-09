Pokoriť vicemajstrov sveta by bolo niečo úžasné, tvrdí Hamšík pred zápasom proti Chorvátsku

Slovenská futbalová reprezentácia má pred sebou dôležité zápasy E-skupiny kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy s Chorvátskom (6. septembra v Trnave) a Maďarskom (9. septembra v Budapešti).

Obom mužstvám ide o veľa

Zverenci trénera Pavla Hapala nenastúpia proti vicemajstrom sveta v úlohe favorita. „Môže to byť výhoda, ale aj nemusí. Každý zápas je iný. Chorváti majú obrovskú kvalitu. Určite si prídu do Trnavy po tri body a my im v tom budeme chcieť zabrániť. Potrebujeme podať dobrý výkon. Ostatné vystúpenia v domácom prostredí boli z našej strany veľmi dobré. Dúfam, že v tom budeme pokračovať,“ uviedol na zraze národného tímu SR Marek Hamšík.

Vzhľadom na situáciu v skupine duel proti Chorvátsku, ale aj potom proti Maďarsku, veľa napovie o šanciach postúpiť na kontinentálny šampionát. „Obom mužstvám ide o veľa. Teraz sa takpovediac ‚láme‘ tabuľka. Musíme sa na to dobre pripraviť. Či to bude kľúčové v boji o postup, ukážu až ďalšie výsledky. Chorváti už raz zakopli vonku, takže to si nebudú chcieť dovoliť znovu. Potrebujú tri body,“ tvrdí 32-ročný Banskobystričan.

Chorvátsko je v „éčku“ až tretie

Chorvátsko je v tabuľke E-skupiny, ktorej lídrom je Maďarsko, až tretie o skóre za Slovenskom, čím zatiaľ nenapĺňa papierové predpoklady po lanskom veľkom úspechu na majstrovstvách sveta.

„Pokoriť vicemajstrov sveta by bolo niečo úžasné. Samozrejme, bral by som túto alternatívu, ale nemôžeme mať veľké oči. Treba dať do toho všetko, aby sme zdolali tím ako Chorvátsko,“ povedal stredopoliar čínskeho Ta-lien I-fang, ktorý patrí aj medzi zberateľov dresov. Z kádra súpera si však nebude robiť zálusk na dres najväčšej hviezdy Luku Modriča. „Jeho dres už mám, keď sme hrali proti Realu Madrid.“

Hamšíka potešila zmena na trénerskom poste v jeho čínskom klube, kde si na lavičku sadol španielsky kouč Rafael Benítez, s ktorým spolupracoval už v SSC Neapol. „Som rád, že prišiel tréner Benítez. Práve to sme potrebovali. Hneď sa to odzrkadlilo na výkonoch i výsledkoch. Výrazne sme poskočili v tabuľke, čo je pozitívne,“ dodal spokojne Marek Hamšík.