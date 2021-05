Pokračovanie Bročku môže byť pre Trnavu fatálne, vymeniť ho chce advokát Galbavý

Advokát Marián Galbavý dnes ohlásil svoju kandidatúru na post primátora Trnavy v komunálnych voľbách v roku 2022. Jeho ambíciou je urobiť z Trnavy „moderné mesto, ktoré pozorne počúva svojich občanov“. 49-ročný Galbavý sa o post primátora Trnavy uchádzal aj v roku 2018, vtedy skončil na treťom mieste s výrazne nižším počtom hlasov, ako dostal zvolený primátor Peter Bročka.

Vysoké dane a poplatky

Podľa Galbavého by ďalšie štyri roky Bročku na radnici mohli byť pre mesto fatálne. „Keď si uvedomíme, že už dnes vyhnal dane na maximum, zaťažil mesto úvermi v značenej výške, neviem si dosť dobre predstaviť, čo by robil tie ďalšie štyri roky, kam by sa to mohlo ešte posunúť,“ narážal na zvýšené sadzby miestnych daní a nedávno schválený deväťmiliónový úverový rámec, ktorý schválili mestskí poslanci.

V Trnave podľa Galbavého žije príliš veľa ľudí, ktorí sa v ňom cítia cudzo a majú pocit, že s nimi mesto neráta a nie sú súčasťou vízií budúcnosti tohto mesta. Takýto ľudia ho podľa neho oslovujú s pocitom, že jediné, čo mesto od nich chce, sú vysoké dane a poplatky.

Do komunálnej politiky vstupovali spolu

Do komunálnych volieb pôjde Galbavý ako nezávislý kandidát, bude sa však uchádzať o širokú podporu demokratických politických strán. Kandidatúru v ďalších komunálnych voľbách už potvrdil na sociálnej sieti aj terajší primátor Peter Bročka.

Marián Galbavý vstúpil do komunálnej politiky v roku 2014, po boku terajšieho primátora Petra Bročku sa v rámci jeho združenia Lepšia Trnava stal poslancom mestského zastupiteľstva. Pred komunálnymi voľbami v roku 2018 sa ich cesty rozišli, obaja súperili o kreslo primátora. Galbavý je aj v tomto volebnom období poslancom Mestského zastupiteľstva v Trnave, je tiež poslancom Trnavského samosprávneho kraja.