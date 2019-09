Pokračuje súd s exriaditeľom Markízy v kauze objednávky vraždy Silvie Volzovej

V piatok pokračuje pred senátom Okresného súdu Bratislava II. pojednávanie s exministrom hospodárstva a bývalým riaditeľom TV Markíza Pavlom R. Čelí obžalobe za objednávku vraždy jeho bývalej obchodnej partnerky Silvie Volzovej. V prípade sú tiež obžalovaní aj odsúdení príslušníci podsvetia Mikuláš Černák, Miloš Kaštan a Róbert Lališ.

Pojednávanie sa uskutoční za sprísnených bezpečnostných podmienok v bratislavskom Ústave na výkon väzby a trestu odňatia slobody. Súd by sa v piatok mal zoberať výsluchom svedkov, pričom na májovom pojednávaní avizoval aj predvolanie Volzovej.

Zmena vo vlastníckej štruktúre Markízy

Jej právny zástupca Roman Kvasnica však vtedy uviedol, že sa obáva o svoj život. Volzová, ktorá žije v Nemecku, bola predvolaná ako svedkyňa aj v kauze falšovania miliónových zmeniek, v ktorej je Pavol R. takisto obžalovaný. Súdu však vtedy oznámila, že predvolanie jej prišlo neskoro.

Pavol R. obvinenie v tomto prípade odmieta. Vo svojej výpovedi pred súdom v máji pripomenul, že akúkoľvek zmenu vo vlastníckej štruktúre spoločnosti Markíza Slovakia, ktorú v roku 1997 spoluvlastnil s Volzovou, musela odobriť licenčná rada.

Ak by, ako sa tvrdí v obžalobe, Volzovú niekto prinútil prepísať na neho jej podiel a následne by ju zlikvidoval, rada by ju nemohla vypočuť. To totiž podľa neho prikazoval zákon. V tom prípade by spoločnosť mohla prísť o vysielaciu licenciu.

Týmto je podľa neho vyvrátený argument obžaloby, že by z jej smrti mal finančný prospech. „To nemá žiadnu logiku, to by som musel byť psychicky chorý,“ skonštatoval.

Stretnutia exministra s Černákom

Exminister hospodárstva priznal, že sa v roku 1997 stretol v Banskej Bystrici s Mikulášom Černákom. Podľa vlastných slov však od neho chcel, aby overil informácie, že existuje objednávka na jeho likvidáciu. „Prišiel som sa opýtať, čo môžu zistiť,“ povedal s tým, že na políciu vzhľadom na vtedajšie vzťahy s vládnou mocou nemohol ísť.

Poprel ale, že by sa s Černákom a členmi skupiny sýkorovcov stretol aj v Bratislave. Tiež zdôraznil, že člen skupiny sýkorovci Peter Čongrády ako aj s nimi spriaznený Peter Steinhübel ho chceli v rámci kauzy Gamatex pripraviť o Markízu a keby mali informáciu, že si objednal vraždu, mohli ju proti nemu použiť. Bola to podľa neho Volzová, kto mal kontakty s týmito ľuďmi.

Vinu v tomto prípade poprel aj na doživotie odsúdený šéf skupiny sýkorovcov Róbert Lališ, prezývaný Kýbel. Na doživotie odsúdený Černák a jeho bývalý komplic Miloš Kaštan v prípade vraždy spolupáchateľstvom v štádiu prípravy naopak priznali vinu.

Volzovú mali sledovať bratislavskí sýkorovci

Podľa prokuratúry Pavol R. v roku 1997 požiadal Černáka, aby jeho obchodnú spoločníčku Silviu Volzovú uniesli, prinútili ju prepísať na neho jej podiel v spoločnosti Markíza Slovakia a následne ju odstránili. Za to ponúkal odmenu 20 miliónov vtedajších korún.

„V tom čase sme sa zaoberali takouto trestnou činnosťou a vzhľadom na výšku odmeny sme veľmi rýchlo súhlasili,“ povedal na májovom pojednávaní Černák s tým, že s Pavlom R. sa stretli najskôr v Banskej Bystrici a aj v Bratislave.

Pavol R. podľa Černáka povedal, že vec majú vykonať „tak, ako to bolo urobené s pánom Bachledom“. Ide o bývalého prednostu Okresného úradu v Poprade, ktorého černákovci zlikvidovali na objednávku Petra Steinhübela niekoľko mesiacov predtým. Černákovi podľa vlastných slov pritom nebolo jasné, odkiaľ mal Pavol R. informácie o tomto prípade, mohlo to ale podľa neho byť z prostredia spravodajských zložiek.

Sledovanie Volzovej mala vykonať bratislavská skupina sýkorovcov. Keď však Černáka v decembri 1997 vzali do väzby, celú záležitosť nakoniec neuskutočnili.