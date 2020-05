Súd pre šeky so sumou 1488 eur odročili, predseda Kotlebovcov neprišiel a prokurátor navrhol pokutu

aktualizované 15. mája, 10:08

Predseda politickej strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko Marian K. na piatkové pojednávanie v kauze kontroverzných šekov na Špecializovaný trestný súd do Pezinka neprišiel. Ako uviedol vo svojom ospravedlnení, ktoré prečítala samosudkyňa Ružena Sabová, dôvodom sú jeho povinnosti poslanca, keďže aktuálna schôdza parlamentu sa predĺžila do dnešného dňa.

Marian K. zároveň zdôraznil, že na pojednávaní chce byť prítomný, takže nedáva súhlas na konanie v jeho neprítomnosti. Sudkyňa preto pojednávanie odročila na 28. mája.

Prokurátor Tomáš Honz konanie Mariana K.označil za „obyčajnú obštrukciu“. V tejto súvislosti uviedol, že súd by mal zvážiť uloženie poriadkovej pokuty pre obžalovaného. Takisto spomenul možnosť predvedenia obžalovaného na súd políciou.

Riadne fungovanie parlamentu

Obhajcovia Mariana K. zdôraznili, že v rámci mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu je namieste, aby si každý jeden poslanec plnil svoje povinnosti. Riadne fungovanie parlamentu je podľa nich v súčasnosti v spoločenskom záujme.

Svoju neúčasť na súde ospravedlnili aj viacerí svedkovia, ktorí mali v piatok vypovedať. Napríklad manželský pár, ktorý prijal jeden zo šekov na sumu 1488 eur, ako dôvod svojej neúčasti uviedol fakt, že sa starajú o postihnuté deti. Pre povinnosti poslanca sa zase ospravedlnil stranícky kolega Mariana K. Ondrej Ďurica.

Marian K. čelí obžalobe z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. Dôvodom je, že v marci 2017 na Obchodnej akadémii v Banskej Bystrici odovzdal pred takmer 400 pozvanými hosťami trom rodinám finančný dar prostredníctvom symbolických šekov so sumou 1 488 eur.

Veta amerického rasistu

Číslo 14 v sume 1 488 podľa orgánov činných v trestnom konaní predstavuje vetu „we must secure the existence of our people and a future for white children“ (musíme zabezpečiť existenciu našich ľudí a budúcnosť bielych detí), ktorej autorom je americký rasista David Lane.

Veta má 14 slov a číslovka 14 sa používa ako neonacistický symbol často v kombinácii s číslom 88, ktoré v nacistickej symbolike odkazuje na nacistický pozdrav Heil Hitler, keďže písmeno H je ôsmym písmenom v abecede.

Prokurátor Tomáš Honz označil na januárovom pojednávaní v tejto veci číselnú symboliku za notoricky známy a používaný symbol extrémistov. Obhajoba označila obžalobu za nedôvodnú s tým, že je postavená na hypotetických a teoretických úvahách prokurátora.

Manželia si neuvedomili problematickosť čiastky

Na poslednom marcovom pojednávaní pred samosudkyňou Ruženou Sabovou vypovedali znalci aj členovia rodín, ktoré boli šekmi obdarované. Manželia Peter a Jana Demjanovci uviedli, že si neuvedomili problematickosť danej čiastky.

V danom období vychovávala rodina podľa Petra Demjana tri maloleté deti, pričom on predtým prišiel o prácu. Preto prijali pomoc, ktorú im sprostredkoval ich známy, ktorý je kňazom. „Určite by sme tam nešli, keby sme vedeli, že bude okolo toho taký cirkus,“ dodal Demjan.

Samotný obžalovaný Marian K. nateraz vo veci pred súdom odmietol vypovedať s tým, že tak urobí v neskoršej fáze konania. Vo vyjadrení k výpovediam svedkov uviedol, že dokazujú, že išlo o charitatívne podujatie.