Poľadovica opäť potrápi viaceré okresy Slovenska, varujú meteorológovia

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vystríha pred poľadovicou. Výstraha prvého stupňa platí pre celý Žilinský kraj, ako aj okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava a Prievidza v Trenčianskom kraji, a tiež Banskobystrický kraj s výnimkou okresov Krupina, Banská Štiavnica a Žarnovica.

Poľadovica sa môže vyskytnúť aj v okresoch Košického a Prešovského s výnimkou okresov Trebišov, Michalovce, Sobrance, Vranov nad Topľou, Humenné, Snina, Stropkov a Medzilaborce.

Nebezpečný jav by sa mal vyskytovať od štvrtkovej polnoci do piatka do 9:00. SHMÚ o tom informoval na svojej webstránke.