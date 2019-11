Foto: Polášek a Kužmová sa stali tenistami roka, na galavečeri v NTC ocenili aj úspešné dievčatá

Tenistami roka 2019 v tradičnej ankete Slovenského tenisového zväzu (STZ) sa stali Filip Polášek a Viktória Kužmová. Kým pre účastníka záverečného Turnaja majstrov v Londýne ide po roku 2008 o druhé víťazstvo v tejto ankete, 21-ročná Košičanka sa z tohto ocenenia teší po prvýkrát. Polášek zároveň ovládol divácku anketu o najpopulárnejšieho slovenského tenistu za rok 2019, keď dostal 168 z celkového počtu 585 platných hlasov.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov 26. ročníka tejto bilančnej ankety STZ sa konalo počas piatkového galavečera v priestoroch Národného tenisového centra (NTC) v Bratislave. V kategórii mužov triumfoval Polášek (183) pred dvojicou Norbert Gombos (120) a Andrej Martin (70).

Kužmová chce nadviazať na Cibulkovú

V tomto roku si po boku Chorváta Ivana Dodiga zahral semifinále Wimbledonu, radoval sa z titulu na prestížnom podujatí ATP Masters 1000 v Cincinnati, spoločne nenašli premožiteľa ani v čínskom Pekingu a „čerešničkou na torte“ bola účasť na Turnaji majstrov v Londýne. Sezónu ukončil na 11. mieste rebríčka ATP vo štvorhre, pričom premiérovo nazrel aj do elitnej desiatky.

Medzi ženami anketu jednoznačne ovládla Viktória Kužmová, ktorá získala 241 hlasov tenisových odborníkov. Zverenka Michala Mertiňáka dosiahla paradoxne svoj najväčší sezónny úspech vo štvorhre, keď s Bieloruskou Alexandrou Sasnovičovou postúpili do semifinále US Open. Stala sa tak siedmou Slovenkou, ktorá sa môže pýšiť víťazstvom v spomenutej ankete.

„Samozrejme, veľa to pre mňa znamená. Mám za sebou dobrú sezónu a dúfam, že niekedy v tejto ankete nadviažem na Dominiku Cibulkovú. Chcela by som sa poďakovať môjmu trénerovi Michalovi Mertiňákovi, ktorý to nemá so mnou ľahké. Takisto ďakujem môjmu kondičnému trénerovi, rodine za podporu a tiež Slovenskému tenisovému zväzu, ktorý mi vytvára kvalitné podmienky,“ povedala vo svojej ďakovnej reči počas galavečera Kužmová.

Medzi juniormi získal ocenenie Fekete

Rekordérkou naďalej zostáva s ôsmimi triumfmi Dominika Cibulková, hoci vo svojej poslednej sezóne kariéry sa nedostala ani do najlepšej trojice. Na druhom mieste skončila Anna Karolína Schmiedlová (88) a poradie na stupňoch víťazov doplnila ďalšia košická rodáčka Jana Čepelová (32).

Medzi juniormi sa tešil z prestížneho ocenenia 18-ročný János Fekete, ktorému odborná verejnosť pridelila 196 hlasov. Matej Gálik obsadil strieborný stupienok (76), keď o osem hlasov pokoril Lukáša Paloviča. Kategória junioriek takisto dopadla jednoznačne. Laureátkou sa stala Romana Čisovská, ktorá získala 222 hlasov. Michaela Kadlečková dostala podporu 76 hlasov, čo bol dvojnásobný počet ako v prípade tretej Viktórie Morvayovej.

Veľký úspech dievčat

Spomenuté trio Čisovská, Kadlečková a Morvayová sa v auguste postaralo o veľký úspech, keď na majstrovstvách Európy dievčenských družstiev do 18 rokov získalo vo francúzskom Granville striebornú medailu. Vďaka tomu v ankete Tenista roka 2019 triumfovalo v kategórii tím roka s počtom hlasov 161. Na druhé miesto mladé Slovenky odsunuli fedcupové družstvo (92) a poradie v najlepšej trojici doplnil daviscupový tím Slovenska (86).

Najvyrovnanejšia bola kategória talent roka, v ktorej uspel 15-ročný Peter Benjamín Privara. Ten získal 140 hlasov, pričom iba o päť hlasov zdolal druhú Nikolu Daubnerovú. Presne sto hlasov si pripísal na konto tretí Peter Naď. Ceny za príspevok k rozvoju tenisu od STZ dostali Dušan Sadovský, Jana Tužinská, Július Kaščák a Marcela Mokrá. Na rozdiel od minulého roka nebol nikto uvedený do Siene slávy Slovenského tenisového zväzu, ktorá má 27 členov.