Polášek a Peers hrali v San Diegu prvé spoločné finále, o výsledku rozhodol zápasový tajbrejk

Slovenský tenista Filip Polášek a Austrálčan John Peers nedotiahli svoje snaženie na turnaji ATP v americkom San Diegu do želaného konca.

Vo finále ako turnajové trojky podľahli najvyššie nasadenému britskému páru Joe Salisbury, Neal Skupski za 101 minút 6:7 (2), 6:3, 5:10. V záverečnom zápasovom tajbrejku od stavu 4:5 už Polášek a Peers získali len jeden bod. Skupski ukončil zápas esom na Poláška.

Polášek si zahral aj semifinále US Open

Na podujatí kategórie ATP 250 San Diego Open to bolo prvé spoločné finále na hlavnom mužskom okruhu pre Poláška s Peersom, dosiaľ mali spolu na konte najmä cenné semifinále na US Open v New Yorku.

Polášek v úvode tohto roka ešte spoločne s Chorvátom Ivanom Dodigom ovládli Australian Open v Melbourne, ale po olympijských hrách v Tokiu ohlásili pracovný rozchod po dvoch rokoch zväčša úspešnej kooperácie.

Tridsaťšesťročný slovenský deblový špecialista vzápätí nadviazal spoluprácu s 33-ročným Austrálčanom Peersom.

S titulom obaja bratia Skupskí

Víťazstvo Salisburyho so Skupským v San Diegu má aj jednu sprievodnú zaujímavosť. Deväť hodín pred triumfom Neala Skupského v Kalifornii si pripísal turnajový titul aj jeho starší brat Ken. Spoločne s ďalším Britom Jonnym O’Marom ovládli turnaj v bulharskej Sofii po finálovom triumfe nad Rakúšanmi Oliverom Marachom a Philippom Oswaldom 6:3, 6:4.

„Práve som sa ráno zobudil, keď som zistil, že brat vyhral turnaj v Sofii. Je príjemné začať deň hneď víťazne naladený. Pre Kena je veľká vec, že po zranení sa vrátil a triumfoval na turnaji,“ komentoval 31-ročný Neal Skupski na webe Asociácie tenisových profesionálov (ATP).

Bratia Skupskí spoločne tento rok vyhrali ešte v marci turnaj v mexickom Acapulcu. Potom však 38-ročný Ken utrpel zranenie, v pravom kolene sa mu utvorila krvná zrazenina a na istý čas musel prerušiť kariéru.

Je pozoruhodné, že na na zozname spoločných turnajových titulov bratov Skupských figuruje až trikrát najväčšie tenisové podujatie na Slovensku Slovak Open v Bratislave. Na challengeri pod strechou NTC spoločne triumfovali v rokoch 2014, 2016 a 2017. Z hlavného okruhu ATP majú na konte tri spoločné tituly.