Polášek je dve víťazstvá od Turnaja majstrov, s Dodigom musia v Paríži postúpiť aspoň do semifinále

Slovenský tenista Filip Polášek s Chorvátom Ivanom Dodigom uspeli v prvom kole štvorhry na prestížnom turnaji kategórie ATP Masters 1000 v Paríži. V utorňajšom dueli zdolali belgickú dvojicu Sander Gille, Joran Vliegen 7:6 (2), 7:6 (4) a posilnili svoje šance smerom k účasti na koncoročnom Turnaji majstrov v Londýne.

Od vybojovania si zostávajúcej ôsmej postupovej miestenky na úkor amerických bratov Bryanovcov ich delia už len dve víťazstva.

V osemfinále si osmičky „pavúka“ Polášek s Dodigom zmerajú sily s rakúsko-francúzskym duom Jürgen Melzer a Édouard Roger-Vasselin. Z hľadiska postupových ambícii na Turnaj majstrov potrebujú Dodig s Poláškom postúpiť aspoň do semifinále, vďaka čomu by získali do rebríčka 600 bodov a predstihli Bryanovcov.