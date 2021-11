Polášek opäť Niké športovcom mesiaca!

Anketa Niké športovec mesiaca pozná víťazov za mesiac október. Po druhýkrát sa z prestížneho triumfu teší tenista Filip Polášek. Nadviazal tak na svoje víťazstvo z februára.

Skúsený slovenský tenista prežíva skvelý rok. V lete sa síce rozišiel so svojím dlhoročným deblovým parťákom Ivom Dodigom. Dokopy sa však dal s Austrálčanom Johnom Peersom a ich spolupráca prináša ovocie. Na grandslame US Open postúpili do semifinále a na ďalšom prestížnom turnaji v Indian Wells dokonca triumfovali a aktuálne patria medzi najlepšie deblové páry na svete.

Za Poláškom skončil v ankete druhý zápasník Tajmuraz Salkazanov, ktorý získal na MS v Osle striebro. Tretiu priečku obsadilo duo plavec Adam Halas a strelkyňa Danka Barteková.

Anketu Niké športovec mesiaca prináša stávková spoločnosť Niké v spolupráci s RTVS.

