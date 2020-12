Poliaci ani Maďari sa o od nás nelíšia, Šimečka vidí problém v upevňovaní moci ich lídrov

Súčasná poľská aj maďarská vláda majú tendenciu k autoritatívnemu rozhodovaniu. V prípade Maďarska je to ešte umocnené korupčným správaním sa bezprostredného okolia premiéra Viktora Orbána. Pre agentúru SITA to uviedol europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec (KDH).

Ako ďalej priblížil, takéto vlády majú podľa neho vždy tendenciu vstupovať do rozhodovania nezávislých inštitúcií či ovplyvňovať médiá, a to je priamo v rozpore so základnými európskymi hodnotami.

Problém sú politickí lídri

Europoslanec a podpredseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka si nemyslí, že bežní Poliaci či Maďari sa od „nás“ líšia a majú problém s dodržiavaním princípov právneho štátu.

Domnieva sa, že problém je v tom, že politickí lídri ich krajín sa rozhodli v záujme upevnenia svojej moci zlikvidovať nezávislé súdnictvo, potlačiť kritické médiá a obmedziť tak slobodnú demokratickú súťaž.

„K tomu ešte rozkrádajú európske – a teda aj naše slovenské financie v prospech svojich provládnych oligarchov. A aby túto situáciu prekryli, šíria strach z vymyslených hrozieb, akými sú napríklad práva LGBTI ľudí, alebo mýtický ‚diktát‘ Bruselu,“ uzavrel Šimečka.

Hrozili Európskej únii

Maďarsko a Poľsko hrozili Európskej únii (EÚ), že budú 1,8-bilónový rozpočet vetovať, ak bude obsahovať podmienku právneho štátu.

Vo štvrtok 10. decembra sa však vedúcim predstaviteľom EÚ podarilo uzavrieť dohodu o svojom sedemročnom rozpočte a balíku pomoci na odstránenie následkov pandémie v celkovej hodnote zhruba 1,8-bilióna eur.