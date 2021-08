Poliak Urbas žiada otestovanie striebornej šprintérky Mbomovej z olympiády v Tokiu, má mať parametre 18-ročného chlapca

Niekdajší poľský šprintér Marcin Urbas si myslí, že namíbijská bežkyňa Christine Mbomová má vďaka zvýšenej hladine testosterónu nespravodlivú výhodu oproti súperkám v šprinte.

Iba 18-ročná športovkyňa sa na olympijských hrách v Tokiu predstavila v behu na 200 m. Utorňajšie finále zabehla vo svetovom juniorskom rekorde 21,81 s a skončila na striebornej pozícii za Jamajčankou Elaine Thompsonovou-Herahovou.

Testosterónová výhoda

„Chcel by som požiadať o dôkladné otestovanie Mbomovej, aby sa zistilo, či je to skutočne žena. Jej testosterónová výhoda oproti iným účastníčkam je viditeľná aj voľným okom, a to v stavbe tela, pohybe, technike, rýchlosti i vytrvalosti,“ povedal 44-ročný Krakovčan podľa webu denníka Marca.

Podľa Urbasa má Namíbijčanka parametre skôr 18-ročného chlapca ako dievčaťa. „V jej veku som mal najlepší čas 22,01 s. Ona v Tokiu zabehla 21,97 s,“ pripomenul Mbomovej semifinálový čas na dvojstovke, ktorý neskôr vo finále ešte vylepšila o ďalších 18 stotín sekundy.

Drzá nespravodlivosť voči ženám

Halový majster Európy na 200 m z roku 2002 sa domnieva, že s testosterónovou výhodou Mbomová čoskoro na 200 m zdolá hranicu 21 sekúnd a 400 m zabehne pod 47 sekúnd.

„Všetci si budeme ďalej myslieť, že je to spravodlivé a rovnocenné, no je to jasná a drzá nespravodlivosť voči ženám, ktoré sú skutočné ženy,“ skonštatoval 2-násobný účastník OH a šampión na 200 m na univerziáde v Pekingu spred dvoch dekád.