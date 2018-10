Poliakom, ktorí sa pretekeli na Orave a zabili vodiča Fabie, hrozia nové vysoké tresty

BRATISLAVA 11. októbra (WebNoviny.sk) – Poliaci, ktorí koncom septembra spôsobili tragickú nehodu v Žilinskom kraji, už čelia obvineniam z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia. Ich divoká jazda na luxusných vozidlách si vyžiadala život 57-ročného vodiča Fabie.

Zmenili právnu kvalifikáciu skutku

Ako polícia informovala na svojej facebookovej stránke, vyšetrovateľ na základe výsledkov vyšetrovania a pokynu prokurátora Krajskej prokuratúry v Žiline zmenil právnu kvalifikáciu skutku u všetkých troch obvinených mužov.

Štyridsaťdvaročnému vodičovi Porsche v prípade dokázania viny hrozí trest na 15 rokov až 20 rokov.

Dvadsaťšesťročnému šoférovi Mercedesu a 27-ročnému vodičovi Ferrari hrozí trest na 10 až 15 rokov. Ako dodala polícia, na prípade naďalej intenzívne pracujú a vykonávajú sa všetky potrebné úkony a opatrenia. Z tohto dôvodu nie je možné poskytnúť žiadne bližšie informácie.

Predbiehali kolónu na plnej čiare

Tragická nehoda sa stala 30. septembra na ceste medzi Dolným Kubínom a Oravským Podzámkom. Na základe doterajších informácií 27-ročný vodič Ferrari a 42-ročný Poliak na Porsche Cayenne predbiehali kolónu vozidiel na plnej čiare. Vodič Porsche narazil do pred ním idúceho Ferrari, to pribrzdilo a po náraze sa vrátilo do svojho pruhu.

Vodič Porsche sa už nestačil zaradiť do svojho pruhu a čelne sa zrazil s protiidúcou Fabiou. Jej vodič zomrel po prevoze do nemocnice, jeho 50-ročná manželka utrpela ťažké zranenia a ich 21-ročný syn vyviazol s ľahkými poraneniami.

Poliaci sa v nedeľu predpoludním pretekali po trase Rajecké Teplice-Žilina-Strečno-diaľnica Martin-Krpeľany-Kraľovany-Párnica-Dolný Kubín. Polícia žiada svedkov, ktorí divokú jazdu týchto vodičov videli, prípadne majú videozáznam, aby informácie poskytli na linke 158 alebo na najbližšom policajnom útvare.