Policajná inšpekcia v prípade zaisťovacej akcie spisov obvinených Makóa a Beňu, ešte nevykonala žiadne úkony

Policajná inšpekcia ešte nevykonala úkony v prípade zaisťovacej akcie Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), ktorá chcela na Okresnom súd Bratislava III zaistiť spis v prípade vtedy ešte obvinených kajúcnikov Ľudovíta Makóa a Borisa Beňu.

Vypočúvanie by malo byť v júli

Vyplýva to z informácie Krajskej prokuratúry v Trnave, ktorú dnes na zasadnutí Súdnej rady SR prečítal šéf rady Ján Mazák. Podľa dokumentu však vyšetrovateľ inšpekcie plánuje vypočuť vyšetrovateľa NAKA ako aj zamestnancov súdu. Malo by sa tak stať do konca júla.

Prokuratúra by následne mala súdnej rade poskytnúť stanovisko, či príslušník NAKA konal v súlade so zákonom.

Preverenie spisu kvôli krivej výpovedi

Prezident policajného zboru Štefan Hamran ešte v máji vysvetlil, že vyšetrovateľ NAKA vedie trestné stíhanie pre podozrenie zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, ktorej členovia môžu manipulovať skutočnosti podstatné pre trestné konanie.

Na základe rozsudku súdu, ktorý konštatoval nezrovnalosti v utajenej prílohe spisu týkajúceho sa v tej dobe ešte obvinených kajúcnikov Ľudovíta Makóa a Borisa Beňu a ich údajnej krivej výpovede, preto chcel spis s danou prílohou zaistiť.

Sudkyňa OS BA III, ktorá rozhodovala o väzbe dvojice, podľa policajného prezidenta v apríli odmietla spis vydať, preto vyšetrovateľ požiadal o povolenie vykonať prehliadku priestorov súdu.

Spis bol úmyselne odovzdaný prokuratúre

Na druhý deň po dohode s predsedom súdu prišli policajti na súd, príloha však už podľa Hamrana bola odoslaná na Krajskú prokuratúru v Bratislave. Prípad však už vtedy dozorovala na pokyn generálnej prokuratúry SR Krajská prokuratúra v Košiciach.

Podľa šéfa polície z tohoto vyplýva, že utajovaná príloha vyšetrovacieho spisu bola zo strany Okresného súdu Bratislava III úmyselne odovzdaná prokuratúre v čase, keď prebiehali úkony jej zaisťovania vyšetrovateľom.

Bývalý predseda súdu Roman Fitt podal v tejto súvislosti súdnej rade podnet, či neprišlo k zásahu do nezávislosti súdu. Generálna prokuratúra však podnet vyhodnotila ako trestné oznámenie a postúpila ho Krajskej prokuratúre v Trnave.