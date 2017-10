Policajné posily zostanú v Katalánsku, oznámil minister vnútra

BARCELONA 2. októbra (WebNoviny.sk) – Španielsky minister vnútra Juan Ignacio Zoido v pondelok oznámil, že španielski policajti, ktorých vyslali do Katalánska pri príležitosti nedeľňajšieho referenda o katalánskej nezávislosti, v tomto regióne zostanú aj naďalej, a to až dovtedy, kým to bude potrebné.

Centrálna španielska vláda do Katalánska vyslala päťtisíc príslušníkov bezpečnostných síl, ktorí posilnili desaťtisíc miestnych kolegov a spoločne brutálne zakročili proti účastníkom referenda. Zásah, v rámci ktorého strieľali do ľudí gumenými projektilmi a bili ich obuškami, si vyžiadal takmer 800 zranených.

Zoido v pondelok pripustil, že by bol radšej, keby niektoré časti zákroku prebehli inak. Napriek tomu, že zasahujúce jednotky spadajú pod neho, však nepovedal, či voči nim vyvodí nejaký postih.

Minister sa dokonca snažil zvaliť vinu za potýčky na účastníkov katalánskeho referenda. Vyhlásil, že úlohou policajtov bolo iba zadržať volebné urny a zabrániť konaniu referenda, ale „v niektorých prípadoch sa tomu ľudia stavali na odpor“.