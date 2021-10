Policajných odborárov znepokojuje, že minister vnútra bude môcť bezdôvodne prekladať funkcionárov

Odborový zväz polície v SR je znepokojený novelou zákona o štátnej službe, ktorá umožňuje ministrovi vnútra previesť aj bez uvedenia dôvodu policajného funkcionára na inú funkciu v tom istom mieste výkonu štátnej služby.

Ako ďalej informoval predseda odborov Pavol Paračka, dôvodom je nejasný cieľ, respektíve úmysel takto schváleného návrhu novely. Zároveň novelu odborári označili za protiústavnú a vyzvali prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby ju nepodpísala.

Spravidla išlo o likvidáciu nadriadeného

„Je potrebné pripomenúť, že historicky obdobné znenie paragrafového ustanovenia už v zákone zadefinované bolo. Neskôr sa ukázalo, že primárnym cieľom takéhoto ustanovenia bola spravidla možnosť zo dňa na deň previesť, prípadne preložiť bez udania akéhokoľvek odôvodnenia na inú funkciu „nevhodného“ nadriadeného, pričom sa takýto nadriadený zvyčajne ustanovoval do omnoho nižšej funkcie, platovej triedy, prípadne sa preložil do iného miesta výkonu štátnej služby,“ uvádzajú policajní odborári.

Spravidla teda podľa nich išlo len o likvidáciu nadriadeného, čo je v rozpore nielen s Ústavou SR, ale aj s princípmi demokratického, transparentného a nepredpojatého fungovania štátu.

Odborárom sa tiež nepáči, že novela je výsledkom poslaneckého návrhu, keďže zásadné zmeny v zákone by mali byť schválené v riadnom legislatívnom procese. „Takto by vznikol potrebný priestor pre širokú odbornú, racionálnu, pragmatickú diskusiu, ktorá by mohla priniesť viacero pohľadov či odpovedí, napr. aj na otázku, čo je cieľom takto koncipovanej a schválenej novely,“ dodali policajní odborári.

Silnejšie právomoci ministra

Minister vnútra dostane silnejšie právomoci vo vzťahu k policajtom, ktorí sú ustanovení do funkcií nadriadeného. Vyplýva to z novely zákona o štátnej službe, ktorú presadili koaliční poslanci. Za jej prijatie v pléne parlamentu hlasovalo 79 poslancov zo 125 prítomných.

Parlament podľa prijatého pozmeňujúceho návrhu rozhodol, že ak si to vyžaduje dôležitý záujem služby, môže minister previesť aj bez uvedenia dôvodu nadriadeného zamestnanca na inú funkciu v tom istom mieste výkonu štátnej služby. Ak to nie je možné, môže preložiť nadriadeného na inú funkciu do iného miesta výkonu štátnej služby alebo do iného služobného úradu.