Policajti budú mať nové preukazy, o ktorých sa začalo hovoriť po kauze lustrácie novinárov

Policajti budú disponovať novými služobnými preukazmi. Ako ďalej na sociálnej sieti informuje Policajný zbor SR, ministerstvo vnútra podpísalo zmluvu na ich zabezpečenie s firmou IDEMIA z Holandska.

„Pri každom zákroku bude policajt novým služobným preukazom preukazovať príslušnosť k policajnému zboru a v prípade lustrácií bude policajt identifikovateľný v našich systémoch a databázach,“ uviedol v tejto súvislosti Prezident Policajného zboru Milan Lučanský.

Nové údaje na preukaze

Služobný preukaz bude okrem aktuálnej fotografie a osobných údajov podľa polície obsahovať aj napríklad krvnú skupinu policajta alebo dobu platnosti.

O nových preukazoch pre policajtov sa začalo hovoriť v súvislosti s medializovanovými lustráciami novinárov vrátane zavraždeného Jána Kuciaka.

Predseda vlády Peter Pellegrini ešte v apríli tvrdil, že podľa neho stačí, aby si každý policajt zabezpečil a používal občiansky preukaz s čipom. Zdôraznil však, že policajnému prezidentovi nič nezakazuje, dáva mu len dobre mienenú radu.

Financovanie z eurofondov

O nových služobných preukazoch vtedy totiž hovoril práve policajný prezident Lučanský a tiež ministerka vnútra Denisa Saková.

„Kartičky budú aktuálne, keď ich obstaráme. Čaká nás ako prvý krok rokovanie s úradom podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu, pretože radi by sme celý ten projekt financovali z európskych štrukturálnych fondov,“ povedala v apríli Saková. Ak by takéto financovanie nebolo možné, museli by sa podľa ministerky zdroje nájsť na ministerstve vnútra. V tejto súvislosti sa ako náklady spomínala suma 13 miliónov eur.

Problematika policajných lustrácií sa do povedomia dostala v súvislosti s vraždou novinára Jána Kuciaka. Ten bol podľa medializovaných informácií lustrovaný v policajných databázach. V súvislosti s lustráciami sa hovorilo aj v prípade prípravy vraždy prokurátora Maroša Žilinku a advokáta Daniela Lipšica.