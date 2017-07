Pohraniční policajti budú ovládať tri svetové jazyky, projekt potrvá päť rokov

BRATISLAVA 17. júla (WebNoviny.sk) – Policajti z útvarov hraničnej a cudzineckej polície sa budú vzdelávať v anglickom, ruskom aj ukrajinskom jazyku.

Ako sa uvádza v zmluve zverejnenej na Centrálnom registri zmlúv, náklady na tento projekt predstavujú 292 513 eur, pričom 219 385 eur z tejto čiastky poskytne Fond pre vnútornú bezpečnosť Európskej únie a 73 128 eur pôjde z rozpočtovej kapitoly ministerstva vnútra.

“Hlavným cieľom projektu bude zlepšenie či zvýšenie úrovne ovládania odborného, ale aj všeobecného jazyka so zameraním na problematiku blízku jednotlivým útvarom,” uvádza sa v zmluve.

V rámci projektu by sa mali vzdelávať policajti z pohraničných útvarov na východe Slovenska ako aj policajti, ktorí slúžia na slovenských letiskách. Policajti by kurzy mali navštevovať od júla 2017 do júna 2021.

“SR sa zaviazala zvýšiť úroveň jazykových školení pre členov policajných zložiek, ktorí zabezpečujú ochranu vonkajších hraníc EÚ a zároveň prispôsobiť svoje národné osnovy spoločným osnovám, sektorovému kvalifikačnému rámcu a kurzom základných práv. Príprava a implementácia vzdelávacích aktivít je založená na aktuálnom schengenskom acquis (nadobudnuté znalosti a skúsenosti, pozn. SITA),” konštatuje dokument.