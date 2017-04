Policajti pomáhali pri záchrane chlapčeka, prehltol osem magnetických železných guličiek

BRATISLAVA 28. apríla (WebNoviny.sk) – Policajti vo štvrtok pomáhali pri záchrane 1,5 ročného chlapčeka a postarali sa aj o jeho malú sestru, ktorú nemal kto postrážiť.

Hliadku popoludní vyslali do jednej z bratislavských nemocníc, malý chlapec prehltol osem magnetických železných guličiek a lekár súrne potreboval vzorku, informoval agentúru SITA bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff.

Policajti so zapnutými majákmi a húkačkou preto jedného z rodičov previezli do Hamuliakova. Keďže druhý bol s malým chlapcom na vyšetreniach, o päťročné dievčatko sa zatiaľ starali policajní kynológovia. Všetko potrebné stihli do nemocnice priviezť včas.