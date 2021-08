Policajti pri hraniciach s Ukrajinou zadržali nelegálnych migrantov, obvinili prevádzača z Uzbekistanu

Zo zločinu prevádzačstva obvinila vyšetrovateľka Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii Úradu hraničnej a cudzineckej polície 25-ročného občana Uzbekistanu.

Ako informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová, vo štvrtok 5. augusta večer pri obci Kolbasov v okrese Snina naložil obvinený do auta posádku štyroch osôb vo veku od 18 rokov do 35 rokov pochádzajúcich takisto z Uzbekistanu. Krátko na to ich zastavila hliadka hraničnej kontroly Ulič v obci Jalová.

„Podľa zistení polície mala byť cieľom ich cesty Česká republika. Vodič mal za prevoz cudzincov sľúbenú odmenu vo výške 400 amerických dolárov,“ povedala Bárdyová s tým, že po dokázaní viny hrozí obvinenému trest odňatia slobody v trvaní od sedem do 10 rokov. Vyšetrovateľka zároveň spracovala návrh na jeho väzobné stíhanie.

Pokiaľ ide o zvyšok cudzincov, policajti s nimi podľa Bárdyovej vykonávajú administratívne úkony, po ktorých sa rozhodne o ďalších krokoch. „Teda, či budú vrátení na Ukrajinu, prípadne či požiadajú o azyl na území Slovenska,“ dodala.