Policajti zachránili muža, ktorý chcel skočiť z mosta SNP v Bratislave

BRATISLAVA 26. decembra (WebNoviny.sk) – Bratislavskí policajti 25. decembra zachránili život mužovi, ktorý chcel skočiť z mosta SNP. Agentúru SITA o tom informovala krajská policajná hovorkyňa Lucia Miháliková.

Na muža stojaceho za zábradlím na Moste SNP upozornil hliadkujúcich policajtov v nočných hodinách okoloidúci muž. Policajti sa ihneď dostavili k miestu, kde sa muž nachádzal, a začali s ním komunikovať. 20-ročný muž z okresu Galanta však všetku snahu policajtov o pomoc a spoluprácu odmietal, až sa nakoniec spustil po hrane mosta a zostal sa držať rukami mostného zábradlia.

Policajti v momente chytili muža a za oblečenie ho vytiahli cez zábradlie do bezpečia. Zachráneného muža policajti následne odovzdali do starostlivosti privolaným záchranárom, ktorí ho za policajnej asistencie previezli do jednej z bratislavských nemocníc.