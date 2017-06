Policajti zachránili v Košútoch mladú ženu, ktorá chcela ukončiť svoj život

BRATISLAVA/GALANTA 13. júna (WebNoviny.sk) – Policajti z galantského obvodného oddelenia zachránili v Košútoch v okrese Galanta mladú ženu, ktorá chcela ukončiť svoj život.

Dvadsaťjedenročnú ženu si všimli pobehovať po ceste a vzápätí ju našli ležať neďaleko pri plote rodinného domu. Krvácala a strácala vedomie, policajti jej poskytli prvú pomoc, no jej stav sa zhoršoval.

Ako agentúru SITA informovala trnavská policajná hovorkyňa Mária Linkešová, dievča naložili do služobného auta a smerovali do nemocnice.

Cestou sa stretli so záchranármi, s ktorými boli v kontakte a ženu preložili do sanitky. Záchranárov sprevádzali až do nemocnice. Po otvorení sanitky sa však mladá žena dala na útek, policajti ju zadržali a odovzdali zdravotníkom. Podľa vyjadrenia lekárov jej policajti zachránili život.

Policajti Marek Varga a Tomáš Czako aj koncom minulého roku vypátrali a zachránili nezvestnú ženu, ktorá sa pokúsila o samovraždu.