Policajtom pri dramatickom zásahu v galantskom paneláku pomohla hracia konzola

BRATISLAVA/GALANTA 4. septembra (WebNoviny.sk) – Dramatický zásah s dobrým koncom mali policajti v uplynulých dňoch v galantskom paneláku.

Muž sa vyhrážal vlastným rodičom

Pomohla im hracia konzola. Podľa prvotných informácií sa tu muž vyhrážal zabitím vlastným rodičom a tí zo strachu z bytu ušli.

Ako agentúru SITA informovala trnavská policajná hovorkyňa Mária Linkešová, privolaní policajti sa pokúšali dostať do bytu, no s pravým kľúčom sa im to nepodarilo.

Policajti vykopli dvere

Zamknutý muž vulgárne nadával a vyhrážal sa zabitím. Keď prestal reagovať, policajti vykopli dvere a našli ho v izbe čupieť na parapete s nožom a mobilným telefónom v ruke.

Začali s ním ihneď komunikovať a podarilo sa im ho presvedčiť, aby zahodil nôž a pod prísľubom, že si spolu zahrajú aj na hracej konzole, zišiel z okna.

Policajti si natoľko získali jeho dôveru, že aj pri ďalších úkonoch spolupracoval a správal sa pokojne. Predstava, že si spolu zahrajú, nakoniec zachránila celú situáciu a muža následne odovzdali do rúk lekárom.