Polícia chystá dopravnú akciu zameranú sa aj na chodcov, pri priestupkoch bude nekompromisná

BRATISLAVA 6. februára (WebNoviny.sk) – S cieľom ochrániť čo najviac životov účastníkov cestnej premávky vyhlásil prezident Policajného zboru Milan Lučanský na štvrtok 7. februára dopravnú akciu.

Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa Prezídia PZ Denisa Baloghová, policajti sa zamerajú na kontrolu dodržiavania povinnosti vodičov voči chodcom, ale posvietia si predovšetkým na to, či svoje povinnosti dodržiavajú chodci.

„Od začiatku tohto roka evidujeme 11 usmrtených chodcov. Do 27. januára ich zomrelo šesť a od 29. januára do 3. februára, teda za posledný týždeň, prišlo o život ďalších päť chodcov. S výnimkou posledného januárového dňa zomrel chodec každý deň. Sú to alarmujúce fakty. Keďže upozornenia a dobré rady polície nezaberajú, posvietime si na týchto účastníkov cestnej premávky ešte viac,“ uviedla hovorkyňa.

Policajti budú nekompromisní

Ako ďalej informuje tlačová správa, policajti budú postupovať nekompromisne a v prípade zistenia priestupkov dajú chodcom pokutu až do 50 eur v blokovom konaní a v správnom až do 100 eur. A ak chodec idúci po krajnici alebo po okraji vozovky za zníženej viditeľnosti nemá na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený bezpečnostný odev, hrozí mu pokuta do 50 eur.

Taktiež vodičom hrozia pokuty. Konkrétne za nedanie prednosti chodcom, ak vstúpili na vozovku a prechádzajú cez priechod, zákon ukladá pokutu do 50 eur a za ohrozenie chodca, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod, je to na mieste až 150 eur.

Menej nehôd za rovnaké obdobie

Od začiatku roka až do nedele 3. februára polícia evidovala 1 121 dopravných nehôd (o 44 nehôd menej ako v rovnakom období vlani), ťažko sa zranilo 55 osôb (čo je až o 52 menej ako v porovnateľnom období minulý rok) a o život prišlo 19 osôb (čo je o štyri viac ako vlani za rovnaké obdobie).

Prezident Policajného zboru dal úlohu aj krajským riaditeľom, aby v tomto mesiaci vykonali policajti okrem tejto celoslovenskej akcie aj ďalšie takéto kontroly v každom kraji samostatne.