Polícia dementuje informáciu, že poslala na protest farmárov vodné delo

BRATISLAVA 20. júna (WebNoviny.sk) – Polícia dementuje informácie o tom, že by na bratislavské Tyršovo nábrežie v súvislosti s protestom poľnohospodárov nasadila vodné delo.

Ako agentúru SITA informovala bratislavská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková: „Nejde o vodné delo, ale o štábne vozidlo Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave. Všetky sily a prostriedky sú nasadené výlučne v súlade so zákonom o Policajnom zbore.“

Farmári z celého Slovenska ukončili svoju protestnú jazdu Slovenskom v Bratislave na Tyršovom nábreží a v stredu sa snažia rokovať s predstaviteľmi štátu. Zatiaľ hovorili s prezidentom Andrejom Kiskom a mali by sa stretnúť s ministerkou pôdohospodárstva Gabrielou Matečnou. Protestné jazdy na traktoroch odštartovali v pondelok ráno a do hlavného mesta poľnohospodári prichádzali postupne od utorkového večera až do stredajšieho rána.

Protestnou jazdou chcú farmári docieliť vyriešenie ich problémov, ktoré spísali v Košickej výzve. Ide najmä o vytvorenie špecializovaného vyšetrovacieho tímu, ktorý prešetrí prípady utláčaných farmárov, zabezpečenie toho, aby Pôdohospodárska platobná agentúra vyplácala dotáciu len subjektu, ktorý má k pôde právny vzťah či vytvorenie korektných a transparentných pravidiel prideľovania pôdy.